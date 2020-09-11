Стало известно, зачем бразилец, разыскиваемый Интерполом, приехал в Екатеринбург

По данным бразильских СМИ, в прошлом Эдуардо занимался танцами. Фото: страница Анны Чернейкиной "Вконтакте"

Стало известно, зачем бразилец, разыскиваемый Интерполом, приехал в столицу Урала.

Напомним, в начале сентября Эдуардо Фаузи задержали в Кольцово. Как рассказывал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, на родине Фаузи подозревают в покушении на убийство и организации взрывов.

Случай после, которого Эдуардо Фаузи пустился в бега, произошел в декабре 2019 года в Рио-де-Жанейро. Тогда группа из пяти человек забросала бутылками с зажигательной смесью офис продюсерской компании Porta dos Fundos . Эта компания продюсировала фильм, где Иисус Христос был представлен в образе гея.

Полиция Бразилии считает, что Эдуардо Фаузи был одним из участников этого поджога.

Как оказалось, Эдуардо Фаузи прилетел в Екатеринбург к своей девушке, танцовщице Анне Чернейкиной.

У пары много совместных фото. Фото: страница Анны Чернейкиной "Вконтакте"

В разговоре с «КП» Анна не стала отрицать, что знакома с Эдуардо Фаузи. Также она рассказала, что тесно общается с адвокатами бразильца.

На странице девушки в соцсети много совместных фото с Эдуардо Фаузи. Анна родом из Екатеринбурга и на своей странице довольно подробно рассказывает о себе.

- Я с детства мечтала путешествовать и сейчас претворяю свои мечты в реальность. В 18 лет я бросила универ и укатила в Европу. Там я училась предпринимательству в Италии, прошла обучение яхтингу на островах Сицилии, взбиралась на действующий вулкан Этна, жила в Барселоне, «каучсерфила» в Милане, ела камамбер и пила вино с незнакомцами на берегу Сены в Париже, тусанула в Лондоне так круто, что забыла про свой самолёт обратно в Россию и осталась в Англии с 50-ю фунтами.

На вопрос о том, как она познакомилась с Эдуардо, Анна отвечать не стала. Возможно, это произошло во время ее поездки в Рио-де-Жанейро (судя по фотографиям на странице во «Вконтакте», Анна там была).

Анна бывала на родине Эдуардо в Бразилии. Фото: страница Анны Чернейкиной "Вконтакте"

Недавно Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил Эдуардо Фаузи в СИЗО. В пресс-службе Свердловского облсуда рассказали, что на родине бразильца подозревают в совершении тяжких преступлений.

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