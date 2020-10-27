«Приехала к пожилой маме»: в Белоруссии во время акций протеста задержали сотрудницу Ельцин Центра

В Ельцин Центре Марина Петрушко отвечала за работу сайта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье в ходе протестов, которые уже третий месяц продолжаются в Белоруссии, силовиками была задержана сотрудница Ельцин Центра, расположенного в Екатеринбурге. Речь идет о Марине Петрушко, шеф-редакторе сайта центра, которая работает в московском офисе учреждения.

Как стало известно «Комсомольской правде», женщина родилась в Барановичах и приехала во время отпуска на свою родину, чтобы проведать маму. В тот момент, когда она стояла на автобусной остановке ее вдруг задержали.

- Она навещала очень пожилую маму, - говорит Людмила Телень, первый заместитель исполнительного директора Президентского центра Бориса Ельцина. - В воскресенье по дороге к маме ее задержали на автобусной остановке. Обвинение до сих пор не предъявлено. По белорусским законам суд должен пройти в течение 72 часов. Марина находится в ИВС. Ее интересы представляет адвокат Антон Гашинский. Марина не участвовала ни в каких политических акциях, это очевидное недоразумение. Посольство и консульство России в курсе сложившейся ситуации. Мы очень переживаем за коллегу и надеемся на то, что в ближайшее время она окажется на свободе.