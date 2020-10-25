Танцовщица из Екатеринбурга после неудачного старта в клипе NILETTO «Любимка» прошла в шоу «Танцы» на ТНТ

Анастасия Зинченко впечатлила жюри. Фото: страничка участницы шоу astazi_life в Instagram
22-летняя танцовщица из Екатеринбурга Анастасия Зинченко 25 октября прошла отбор в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ во время кастинга.
По словам Анастасии, танцами она зарабатывает уже несколько лет, полгода она жила и работала в Китае. Когда ее вместе с командой танцовщиков из Екатеринбурга пригласили сняться в клипе NILETTO «Любимка», на подготовку ей понадобилось всего три дня, а сняли клип за один день.
Фото: страничка участницы шоу astazi_life в Instagram
Девушка надеялась, что после того, как видео набрало миллионы просмотров, ее начнут узнавать на улице, а количество подписчиков существенно увеличится.
- Клип стал максимально популярным, а я не стала максимально популярной, узнают меня не все. Вы можете меня не знать по таким клипам, но теперь будете знать, - рассказывает Анастасия Зинченко.
По ее словам, участие в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ – шанс для нее наконец-то стать популярной и расширить горизонты в профессии.
- Ты зажигательная, легкая, и поэтому ты в «Танцах! – резюмировал член жюри телешоу Егор Дружинин.
Фото: скрин с видео выступления Анастасии на кастинге шоу "Танцы" на телеканале ТНТ
По словам Анастасии, станцевала она не совсем так, как ей хотелось - мешало беспокойство.
- Мне близка по духовному состоянию команда Татьяны Денисовой, но по стилю работы – команда Мигеля.