Танцовщица из Екатеринбурга после неудачного старта в клипе NILETTO «Любимка» прошла в шоу «Танцы» на ТНТ

Анастасия Зинченко впечатлила жюри. Фото: страничка участницы шоу astazi_life в Instagram

22-летняя танцовщица из Екатеринбурга Анастасия Зинченко 25 октября прошла отбор в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ во время кастинга.

По словам Анастасии, танцами она зарабатывает уже несколько лет, полгода она жила и работала в Китае. Когда ее вместе с командой танцовщиков из Екатеринбурга пригласили сняться в клипе NILETTO «Любимка», на подготовку ей понадобилось всего три дня, а сняли клип за один день.

Фото: страничка участницы шоу astazi_life в Instagram

Девушка надеялась, что после того, как видео набрало миллионы просмотров, ее начнут узнавать на улице, а количество подписчиков существенно увеличится.

- Клип стал максимально популярным, а я не стала максимально популярной, узнают меня не все. Вы можете меня не знать по таким клипам, но теперь будете знать, - рассказывает Анастасия Зинченко.

По ее словам, участие в шоу «Танцы» на телеканале ТНТ – шанс для нее наконец-то стать популярной и расширить горизонты в профессии.

- Ты зажигательная, легкая, и поэтому ты в «Танцах! – резюмировал член жюри телешоу Егор Дружинин.

Фото: скрин с видео выступления Анастасии на кастинге шоу "Танцы" на телеканале ТНТ

По словам Анастасии, станцевала она не совсем так, как ей хотелось - мешало беспокойство.

- Мне близка по духовному состоянию команда Татьяны Денисовой, но по стилю работы – команда Мигеля.