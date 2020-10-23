Огонь захватил новостройку с 1 по 9 этаж: у Южного автовокзала в Екатеринбурге загорелось высотное здание

Фото: читатель «КП»

На улице Щорса в Екатеринбурге в высотной строящейся 16-этажной новостройке под номером 53 этим утром начался сильный пожар. Черный дым распространился по всему району вокруг Южного автовокзала, который находится рядом. Как стало известно, в здании горел утеплитель. Пламя распространялось по фасаду с первого по девятый этаж, но внутрь здания не проникло.

- Сообщение о пожаре поступило в 10.57. В 11.33 огнеборцы справились с огнем на стройплощадке, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. - Огнем поврежден фасад на площади 100 квадратных метров.

Изначально к месту ЧП выезжало три пожарные машины, однако из-за сложности пожара впоследствии группировка сил и средств была увеличена.

- На месте работают восемь единиц пожарной техники, 23 человека, - уточняют в МЧС. - Информации о пострадавших не поступало. Причина пожара устанавливается, на месте работают пожарные дознаватели.

Огонь распространился на 100 квадратных метров, но внутрь здания не проник. Фото: читатель «КП»

Огонь горел в здании на Щорса, 53. Фото: читатель «КП»

У здания горел фасад. Фото: читатель «КП»

Огонь повредил только фасад строящегося здания (справа). Фото: Алексей БУЛАТОВ

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru