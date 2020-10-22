В Екатеринбурге фирма, которая пыталась «отмыть» преступные деньги, лишилась 25 миллионов рублей

О деталях этой истории "Комсомолке" рассказал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Гоголевский (справа) и его заместитель Константин Мережников Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Екатеринбурге благодаря иску прокуратуры Кировского района в бюджет поступило более 25 миллионов рублей. Владельцы столь внушительной суммы не смогли рассказать о происхождении денег. В прокуратуре считают, что их пытались «отмыть».

Поводом к проверке и обращению в суд стали сомнительные действия екатеринбургской фирмы, которая заключила договор с частным лицом. Некий мужчина якобы занял фирме 25 миллионов рублей. Компания, в свою очередь, должна была через 14 дней вернуть гражданину уже 25 600 тысяч рублей. Но в момент перевода банк заблокировал транзакцию, посчитав ее сомнительной. Финансовая организация сообщила обо всем в прокуратуру, которая начала проверку.

- Сделка была заключена при нотариусе, но в условиях договора значилось, что денежные средства должны были быть переданы наличными - вне кабинета нотариуса, - рассказывает «КП-Екатеринбург» заместитель прокурора Кировского района Константин Мережников. – При этом данный гражданин нигде не работал, имел судимость и не имел никакого имущества, которое бы позволило ему дать в долг столь крупную сумму. Кроме того, он был зарегистрирован в доме, который ранее был снесен по программе сноса аварийного жилья.

Фирма, которая являлось заемщиком по кредитному договору, также была довольно сомнительной.

- Согласно данным ЕГРЮЛ, фирма планировала осуществлять строительную деятельность. Но работников у фирмы не было, а по юридическому адресу она не находилась. Признаков реальной финансовой деятельности у фирмы также не было, - уточнил прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Гоголевский.

Согласно данным Свердловского областного суда, речь идет о фирме ООО «Веритас».

Рассказать о происхождении 25 миллионов стороны отказались, что также указывало на то, что эти средства могли быть получены незаконным путем.

- Следующим этапом данной схемы должна была стать имитация неисполнения заемщиком обязанности по возврату «одолженных» денег, в связи с чем гражданин обратился к нотариусу для получения исполнительной надписи, которая является исполнительным документом, - уточнил Александр Гоголевский.

Позже «займодавец» предъявил исполнительный документ в службу судебных приставов. Он рассчитывал, что приставы спишут деньги со счета ООО «Веритас».

- В случае достижения желаемой цели денежные средства приобрели бы вид законно поступившего дохода, что позволило бы их легализовать и обналичить в обход требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, - заключил прокурор Кировского района Екатеринбурга.

В связи с вышеизложенным, прокуратура Кировского района обратилась в суд в интересах Российской Федерации. Прокуратура добивалась, чтобы сделку между ООО «Веритас» и частным лицом признали недействительной, а деньги передали в бюджет.

Кировский районный суд удовлетворил требования прокуратуры. Участники сделки подали на это решение апелляцию, но областной суд оставил первоначальное решение без изменений.

- 20 октября взысканные денежные средства в сумме 25,6 млн. рублей перечислены службой судебных приставов в доход государства, - рассказал Александр Гоголевский.

Константин Мережников добавил, что это первый случай в Свердловской области, когда столь крупная сумма от нелегальных доходов была взыскана в пользу государства. В прокуратуре считают, что их опыт пригодится коллегам из других регионов.