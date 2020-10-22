Больницу перепрофилировали под борьбу с COVID-19 в конце марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из ЦГКБ №1 Екатеринбурга начали увольняться врачи. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в медицинских кругах, это началось после того, как лечебное учреждение перепрофилировали под борьбу с COVID-19.

Это произошло в конце марта. С того периода по настоящее время из больницы уволились семь врачей.

- Многие жаловались на то, что условия труда существенно ухудшились, сильно возросла нагрузка, - рассказал «КП» источник в медицинских кругах, знакомый с ситуацией.

Также наш собеседник уточнил, что уже завтра, 23 октября, ЦГКБ №1 посетит министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов. Его визит связан, в том числе, и с увольнениями врачей.

В горздраве рассказали, что проводят по этому поводу проверку. Правда, точное количество уволившихся из ЦГКБ №1 врачей в ведомстве не уточняют.

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