Делали закладки: в Екатеринбурге полицейские поймали двух питерцев с семью килограммами наркотиков

Мужчины делали закладки, позже их нашли полицейские. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков городского УМВД поймали двух жителей Санкт-Петербурга. Их подозревают в незаконном обороте запрещенных веществ. Силовики изъяли у двух питерцев 30 и 36 лет больше семь килограммов наркотиков.

Задержание произошло на территории садового кооператива в Железнодорожном районе.

- При личном досмотре в спортивной сумке, принадлежащей одному из мужчин, был обнаружен сверток с подозрительным веществом. В рамках проведенного исследования установлено, что изъятое является синтетическим наркотиком N-метилэфедроном массой около 400 граммов, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Полицейским удалось установить место, где жили фигуранты дела. Оказалось, что жители Северной столицы остановились в Екатеринбурге в хостеле на улице Металлургов. В номере, который снимали питерцы, было обнаружено еще 6,5 кг наркотиков.

В номере, где жили задержанные провели обыск. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- Мужчины пояснили, что прибыли в столицу Урала специально для сбыта опасного продукта, который они планировали распространять через закладки. При проверке мест, указанных в качестве тайников, правоохранители изъяли пять упаковок с запрещенными веществами по 100 граммов каждая, - уточнили в МВД.

Против жителей Санкт-Петербурга завели уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 УК РФ (Попытка сбыта наркотиков в особо крупном размере, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Сейчас оба мужчины находятся под стражей. Им «светит» наказание от 15 лет до пожизненного.

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