Хет-трик Бикфалви вывел «Урал» в плей-офф Кубка России: фанатам пришлось смотреть матч на подъемнике за стадионом

Соперника по 1/8 екатеринбуржцы узнают после жеребьевки. Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Екатеринбургский «Урал» вырвал победу у московского «Велеса» и вышел в 1/8 Кубка России по футболу. Представитель высшего дивизиона сумел переломить ход игры лишь благодаря усилиям своего лидера Эрика Бикфалви, румынский полузащитник забил три мяча за восемь минут в конце встречи.

Несмотря на разницу в классе, хозяева поля открыли счет в начале второго тайма – отличился бывший полузащитник «Зенита» Артем Максименко. Бикфалви же забил лишь за пять минут до конца основного времени матча, да и то с пенальти. А чтобы не пришлось еще раз бить 11-метровый по итогам ничьи, оформил дубль на 89-й минуте.

За минуту до конца компенсированного времени вратарь «Велеса» прибежал в чужую штрафную на угловой, но был жестко наказан – Бикфалви забил с центра поля уже в пустые ворота.

«Урала» поддерживали свою любимую команду с автоподъемника. А как иначе, ведь в связи с пандемией игру закрыли для зрителей.