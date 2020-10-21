Уральского производителя аппаратов ИВЛ оштрафовали за нарушения при реализации медицинских изделий

Иск к заводу рассматривался в Арбитражном суде Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области в Арбитражном суде накануне рассматривался иск Росздравнадзора к «Уральскому приборостроительному заводу». Иск был подан из-за выявленных в ходе проверки нарушений при реализации медицинских изделий. По решению суда завод будет оштрафован на 500 тысяч рублей.

Добавим, что ранее Росздравнадзор проверял предприятие из-за пожаров в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга, где использовались аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», выпущенных «Уральским приборостроительным заводом». Однако эксперты не нашли связи между работой самих аппаратов и возгораниями. В пресс-службе Уральского приборостроительного завода отмечают, что и разбирательство в Арбитражном суде, которое завершилось накануне, также не имеет отношения к данной истории.

- 20 октября состоялся Арбитражный суд Свердловской области, где был удовлетворен иск территориального органа Росздравнадзора о привлечении Уральского приборостроительного завода к административной ответственности из-за выявленных нарушений при реализации медицинских изделий, - поясняют в отделе маркетинга и связей с общественностью «Уральского приборостроительного завода». - Хотим отметить, что данные нарушения не связаны с произошедшими возгораниями в Москве и Санкт - Петербурге. В настоящий момент мы ждем полный текст постановления суда с мотивировочной частью для принятия решения по данному постановлению.

На предприятии отмечают, что замечания по работе аппаратов ИВЛ, сделанные после проверки специалистами Росздравнадзора, уже были устранены.

- Аппараты ИВЛ могут поставляться и эксплуатироваться в лечебных учреждениях согласно выданному регистрационному удостоверению на аппарат ИВЛ «Авента-М», - отмечают на «Уральском приборостроительном заводе».

Добавим, что накануне американское издание Buzfeed сообщало, что Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям США уничтожило 45 аппаратов ИВЛ, произведенных на Урале, которые были переданы Америке Россией прошлой весной. При этом медицинское оборудование якобы ни разу не использовалось.