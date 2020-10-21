«Скорую» надо вызывать при нарушении сознания, дыхания, тяжелых травмах, родах, инфарктах, инсультах и ДТП, напоминают врачи. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Екатеринбурге 19 октября бригады скорой помощи столкнулись с пиковой нагрузкой. Как отмечают на городской станции скорой медицинской помощи, в сутки от жителей поступало больше 3700 звонков. При том, что в спокойное докоронавирусное время в среднем звонков за сутки было лишь 1100-1200.

- Мы выполняем больше 1500 вызовов в день, - говорит Игорь Пушкарев, главный врач скорой медицинской помощи Екатеринбурга. - 19 октября у нас была пиковая нагрузка, но мы справились. Хотя на неотложные вызовы, где не требуется экстренного вмешательства, бригады приходилось ждать до шести часов.

В связи с этим в медицинской службе города решили еще раз объяснить жителям, в каком случае нужно вызывать «скорую» по телефону «03», а в каком вызывать неотложную помощь по телефону своей поликлиники.

- Скорая это служба экстренного реагирования. Она нужна при нарушении сознания, дыхания, тяжелых травмах, родах, инфарктах, инсультах и ДТП, - уточняет Игорь Пушкарев. - Неотложная же помощь нужна при обострении хронического заболевания, либо ОРВИ. Она обслуживается отделениями амбулаторно-поликлинического звена. Для вызова неотложки вы можете позвонить в поликлинику или обратиться на телефон «скорой», чтобы мы перенаправили вызов в отделение неотложной помощи.

Сейчас сотрудники скорой помощи отрабатывают больше 1500 вызовов в день. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городской службе скорой помощи отмечают, что из 3700 людей, которые звонят им в течение дня, не все нуждаются именно в экстренной помощи. Некоторые граждане звонят по «03», как на «горячую линию» за советом.

- Разговор затягивается, а у нас от 1.5 до 2 минут на прием вызова дается в среднем, - поясняет Игорь Пушкарев. - Консультацию мы все равно даем, но просьба у нас – в таких случаях звонить все же в свои поликлиники. У нас есть четкие критерии, когда необходим вызов «скорой». Если температура выше 38.5 градусов держится более трех дней, если одышка в покое сохраняется, то есть когда нет физической нагрузки и частота дыхания у вас зашкаливает больше 22 или 23 вдохов в минуту. Нормальная частота дыхания у человека это 18 вдохов в минуту. Также надо вызывать «скорую» если есть хронические заболевания и температура, а также, если человеку больше 65 лет и есть температура и какие-то нарушения дыхания. Вот это те критерии по коронавирусу, которые требуют экстренного медицинского вмешательства. А если у вас заболело горло, у вас отсутствует обоняние и больше ничего, то это неотложка. Потому что скорая не проводит никаких исследований. Она не берет мазков. Мы оказываем экстренную помощь и при необходимости госпитализируем человека в стационар.

На скорую помощь в Екатеринбурге работает три центра компьютерной томографии. Но везут они в них лишь тех пациентов, кому требуется госпитализация. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Также в службе медицинской службе города отметили, что бригады скорой помощи не занимаются перевозкой пациентов на компьютерную томографию, если только им не требуется госпитализация.

- Для скорой помощи работают три КТ-центра в стационарах, они помогают понять, в какую клинику надо везти пациента в зависимости от процента поражения легких, - говорит Игорь Пушкарев. - У амбулаторной сети свои параметры и на них работают два КТ-центра. Потоки разделены очень строго и не всегда человеку требуется госпитализация. Вообще у нас какая-то истерия наблюдается. При любых намеках на вирусную инфекцию все начинают вызывать неотложку.