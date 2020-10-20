У пропавшего летчика из Якутска, найденного мертвым в центре Екатеринбурга, были подозрения на коронавирус

Летчик пропал еще 13 октября. Фото: предоставлено Е1 родственниками погибшего, СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге нашли тело пропавшего летчика Руслана Валеева из Якутска. Он пропал еще 13 октября. В Екатеринбург Руслан Валеев прилетел на курсы повышения квалификации. В день исчезновения летчик угодил в больницу с температурой, оттуда он сбежал в тот же день.

20 октября тело пилота нашел охранник жилого комплекса на Розы Люксембург, он же сообщил об этом в полицию. Первоначально силовики проводили доследственную проверку, но недавно пресс-служба Следственного комитета Свердловской области сообщила, что по поводу произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

- Тело умершего мужчины направлено для проведения судебной экспертизы в целях установления давности и точной причины смерти, - уточнили в СК.

Источник в правоохранительных органах рассказал «КП-Екатеринбург» некоторые подробности произошедшего. В частности то, что первоначально силовики предполагали, что с пилотом произошел несчастный случай. Якобы он пытался перелезть через забор, но напоролся на торчащий штырь.

- Пока с уверенностью можно сказать лишь то, что из больницы, где мужчина находился с подозрением на коронавирус, он сбежал еще 13 октября. Когда точно наступила смерть – выяснит экспертиза. Также нужно провести еще ряд других экспертиз. В рамках доследственной проверки этого сделать не получится, - объяснил «КП-Екатеринбург» осведомленный о деле силовик.

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