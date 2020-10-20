Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 20 октября 2020 года

Маски стали обязательным атрибутом жителей Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 258 новых случаев заболевания коронавирусом.

Новые случаи заболевания COVID-19 зафиксированы в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Первоуральске, Каменске-Уральском, Кушве, Серове, Березовском, Верхней Пышме и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 20 октября на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом на Среднем Урале сейчас составляет 33 170 человек, из которых 25 189 полностью справились с инфекцией.

На сегодняшний день состояние 206 пациентов инфекционных отделений больниц остается тяжелым, 165 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 99 – подключены к аппаратам ИВЛ. Остальные пациенты чувствуют себя удовлетворительно.

Пополняется статистика смертей от COVID-19. За прошедшие сутки в регионе подтверждены 9 новых случаев заболевания с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале с начала пандемии составляет 708 человек.

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