Женщине грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чкаловский суд Екатеринбурга назначил дату первого заседания нового рассмотрения уголовного дела Гилы Германской, которую обвиняют в смерти приемного 6-летнего сына Никиты. По версии следствия, в июле 2018-го Германская вместе с мужем Михаилом жестоко избила мальчика, после чего тот скончался. Впоследствии из семьи забрали младшего брата Никиты Диму, а также ранее удочеренную дочь Ангелину.

Уголовное дело Михаила Германского было выделено в отдельное производство, но на первом же судебном заседании было возвращено на доработку в Следственный комитет. Что же до его жены, то история Гилы Германской все больше напоминает театр абсурда. Сначала женщину признали виновной сразу по двум статьям («Истязание» и «Нанесение тяжких телесных повреждений» - прим.ред.). А спустя четыре месяца после приговора – частично оправдали и освободили. Все это время больная раком женщина находилась в СИЗО при колонии в Кировграде.

- Я, когда услышала по видеосвязи, что меня освобождают, «отключилась» на несколько минут. Но по сути ничего не меняется. Точно такой же обыск, команда «руки за спину». Должны были выпустить на следующий день, но мне повезло – уже вечером приехала домой, - рассказывала после освобождения Гила Германская.

Свердловский областной суд направил дело на пересмотр, екатеринбурженке грозит до 15 лет лишения свободы. Кроме этого Германской отказали в суде присяжных.

- Как и ранее дело будет рассматриваться в закрытом режиме. Судом было отказано в заседании с участием присяжных заседателей, поскольку дело вернулось не с начальной стадии, а со стадии судебного разбирательства, - пояснила «Комсомолке» помощник председателя Чкаловского районного суда Екатерина Синицкая.

Заседание по делу Гилы Германской пройдет утром 29 октября.

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