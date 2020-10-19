«Спидометр застрял на 130 км/ч»: под Сысертью лихач на ВАЗе насмерть сбил пешехода и погиб сам

Машина сбила пешехода и врезалась в забор жилого дома. Фото: УГИБДД по Свердловской области

В понедельник, 19 октября, в селе Щелкун, что под Сысертью произошла авария, в которой погибли два человека. Отечественная легковушка ВАЗ-2114, которой управлял 32-летний мужчина, съехала с дороги и сбила пешехода. После этого машина врезалась в забор жилого дома. Пешеход погиб на месте происшествия. Его личность установить пока не удалось. Сам водитель скончался, когда прибывшие медики стали оказывать ему помощь.

- 32-летний водитель при управлении транспортным средством превысил допустимый режим скорости, стрелка спидометра остановилась на отметке 130 км/ч, в результате чего мужчина не справился с управлением, - уточняют в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Водитель легковушки скончался, когда медики начали оказывать ему помощь. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Погибший водитель был родом из Уфы. Ранее его уже три раза наказывали за нарушение ПДД. Более того, за несколько часов до своей гибели, в третьем часу ночи он уже был привлечен к административной ответственности за непристегнутый ремень безопасности.

- На месте ДТП сотрудниками Госавтоинспекции проведены замеры, в настоящий момент составляются процессуальные документы, опрашиваются все участники и очевидцы ДТП, личность погибшего пешехода устанавливается, - добавляют в ведомстве. - Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.