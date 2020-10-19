Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 19 октября 2020 года

В Екатеринбурге особое внимание уделяют безопасности в общественном транспорте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 249 новых случаев коронавируса. Лидером по числу заболевших традиционно стала уральская столица: + 155 случаев.

Также в статистику попали: Алапаевск, Бисерть, Среднеуральск, Невьянск, Реж, Нижний Тагил, Ирбит, Качканар, Полевской и другие населенные пункты Свердловской области.

Общее число заболевших COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области составляет 32 912 человек, 24 816 из них полностью вылечились от инфекции. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 299 человек.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Состояние 200 госпитализированных на сегодняшний день в регионе оценивается как тяжелое, 169 человек размещены в палатах реанимации, 107 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

Также пополняется статистика смертельных случаев от коронавируса. За прошедшие сутки специалисты подтвердили 7 новых случаев с летальным исходом. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составило 299 человек.

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