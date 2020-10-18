«Это концлагерь для инвалидов»: в Екатеринбурге после заявления об издевательствах СК начал проверять пансионат

Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» находится в черте Екатеринбурга. Фото: официальный сайт учреждения

Кажется, в Екатеринбурге может разразиться еще один скандал, связанный с пансионатом, где содержатся инвалиды. Напомним, накануне много шума наделало заявление одной из постоялиц «Уктусского пансионата». Женщина заявила, что в учреждении ее подвергли принудительной стерилизации. Но в данном случае речь идет о другом пансионате, который также находится в Екатеринбурге. Его проверкой сейчас занимается СК.

В конце июля «КП-Екатеринбург» рассказывало трогательную историю Юлии и Олега Бердус, инвалидов, для которых бесплатно организовали шикарную свадьбу. В прошлом они больше 20 лет прожили в пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей», который находится в Екатеринбурге. Там над ними издевались. Это стало известно уже после того, как супруги выбрались оттуда, - благодаря их нынешнему опекуну Елене Осиповой. Именно она помогла им снять квартиру, провести свадьбу и начать жизнь с чистого листа. Но сейчас Елена планирует привлечь к ответственности руководство пансионата, которое, по ее словам, жестоко обращается со своими подопечными.

- Идет настоящее обесчеловечивание инвалидов в пансионатах, настоящий концлагерь. Я уже полтора года пытаюсь возбудить уголовные дела по поводу того, что в пансионате «Семь ключей» нарушались права и свободы людей, - негодует Елена Осипова в разговоре с «КП-Екатеринбург».

По словам Елены, когда ее подопечная Юлия Бердус находилась в пансионате, ее довели до комы. Это произошло из-за того, что сотрудники пансионата не давали Юлии таблетки от эпилепсии, которые были ей жизненно необходимы.

- Также ее принуждали к труду. Она работала уборщицей по 12 часов в день, не получая заработную плату, - уточнила Елена.

По словам опекуна, ее подопечной угрожали. Говорили, что если женщина не будет выполнять то, что от нее требуют, то ее мужа Олега переведут в другой пансионат с более плохими условиями.

Елена Осипова добивалась возбуждения уголовного дела. СКР начал проводить проверку, но по ее итогу не нашел повода для возбуждения уголовного дела. Елена обжаловала это решение через прокуратуру. В итоге надзорное ведомство обязало СК провести проверку пансионата «Семь ключей» вновь.

В пресс-службе ведомства факт проверки пансионата «Семь ключей» подтвердили.

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По словам Елены Осиповой, по жалобе которой прокуратура организовала проверку, администрация учреждения принуждает пациентов к труду, а также доводит до комы (подробнее)