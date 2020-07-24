«Он добивался ее 10 лет»: инвалиды из Екатеринбурга вырвались из пансионата, чтобы сыграть свадьбу

- Олег очень волнуется в ожидании своей любимой. Давайте не будем заставлять его ждать! – Звучит ласковый голос ведущей. Олег действительно нервничает, смотрит на всех присутствующих и очень-очень скромно улыбается. Он сидит в инвалидной коляске, в пиджаке и галстуке, а из кармашка у него высовывается бутоньерка из белых цветов.

Ему навстречу идет Юля. На ней – пышное, белоснежное, кружевное платье и фата, словом, все, как она мечтала. Она неловко подбирает платье, обхватывает руку опекуна Елены и идет к жениху. Она едва сдерживает слезы. А вместе с ней – и все присутствующие.

Молодые смотрят друг другу в глаза, по очереди почти шепотом произносят «Согласен» и «Согласна» и целуются. Со всех сторон кричат традиционное «Горько!», многие подбегают обнимать и поздравлять супругов. И уже никто не сдерживается.

Никто во время церемонии не мог сдержать слезФото: Алексей БУЛАТОВ

«ДОРОГАЯ ЮЛЯ, СТАНЕШЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ?»

- Мы даже мечтать о таком не могли! – Восклицает Олег. Глаза у него – потерянные, шокированные, но до одури счастливые, а на губах – скромная улыбка. Рядом с ним сидит его – уже теперь по-настоящему – жена Юля. Она галантно смахивает с подкрашенных глаз мелкие слезы. Свадьба для них – особенно такая – нечто запредельное.

Вокруг них суетятся друзья, играет живая скрипка, то тут, то там снуют Купидоны. Под боком шелестит озеро. Все улыбаются и порой тоже не могут сдержать слез. Ведь то, что происходит на их глазах – практически нереально. Над растерянной невестой чирикают подружки, поправляя ей фату и то и дело спрашивая, все ли у нее хорошо. А жених лишь со скромной улыбкой смотрит на все происходящее.

Олег и Юлия Бердус познакомились в далеком 1998 году. Оба больше 20 лет жили в пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей» в Екатеринбурге. Юлия с первого взгляда поняла, что Олег – ее любовь, что она хочет быть только с ним. Сначала они дружили, общались, гуляли, а спустя 10 лет Олег предложил встречаться. И молодые влюбленные решили съехаться и жить в одной комнате. «Он очень добрый, очень ласковый, нежный, никогда не поднимет на меня руку», - вспоминает она.

У 48-летнего Олега – ДЦП, он с детства в инвалидном кресле. У его 43-летней возлюбленной Юлии – эпилепсия.

Среди гостей на свадьбе Юли и Олега - друзья молодых и просто все неравнодушныеФото: Алексей БУЛАТОВ

Как только молодые люди начали встречаться, девушке пришлось перевестись в другой пансионат. Там она прожила около девяти лет. В это же время Юлия вышла замуж, но, к сожалению, ненадолго – супруг ее использовал, пообещав вылечить, а затем бросил. После этого она вернулась обратно к Олегу. А тот ее все это время ждал. А потом, 19 августа 2019 года, наконец, решился и сделал ей предложение – на финале конкурса «Полное совершенство» для людей-инвалидов, в котором участвовала Юлия.

- Дорогая Юля, мы прожили с тобой много плохих моментов. Предлагаю прожить всю оставшуюся жизнь хорошо и счастливо. Вместе. Станешь моей женой? – Голос у него запинался и дрожал, так что последнюю фразу пришлось повторить.

Но девушка все поняла и сразу, не раздумывая, громко крикнула в микрофон: «Да!». Зал в тот день взорвался аплодисментами. А сейчас Олег, смотря в счастливые глаза супруги, мечтает прожить с ней долгую и счастливую жизнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/792483" frameborder="0"></iframe> В Екатеринбурге провели бесплатную свадьбу для людей-инвалидов.Мария Трапезникова

«В ПАНСИОНАТЕ ОНИ МОГЛИ УМЕРЕТЬ»

Судьба у Юли и Олега – запутанная и сложная. Его в пансионат сдал родной брат – не хотел делить с ним доставшуюся в наследство квартиру. Обещал потом забрать, но этого так и не произошло. На свадьбу он не пришел. А спустя 40 лет, за полгода до свадьбы, он узнал, что у него есть двоюродная сестра Таня. Родственники нашли друг друга благодаря Елене Осиповой, совершенно случайно.

- У меня была другая фамилия, по замужеству. Но как только я услышала фамилию Бердус, я была шокирована: это же фамилия моего рода! Оказалось, у нас с Олегом один дед. Мне о нем никогда никто не рассказывал, - вспоминает Татьяна Бердус. – Сначала, когда я узнала о том, что у дедушки есть еще один ребенок, я даже немного приревновала. Но потом забыла об этом. В 1993 году у меня погиб родной брат, я осталась одна. Вот вы можете себе представить: вы живете без брата, а тут – раз – и у вас появился брат? Это как в «Санта Барбаре», только в реальной жизни!

Сейчас Олег пишет книгу о том, как тяжело ему жилось в пансионатеФото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас Татьяна старается максимально поддерживать Олега и Юлю и помогать во всем. Она же была одним из организаторов их свадьбы. Она смотрит на счастливых молодоженов, вытирает с лица слезы и тихонько произносит: «Я теперь сестра…».

Юлия оказалась в пансионате после того, как от нее отказалась родная мать – еще девочкой. С тех пор они не общались, на свадьбу она не пришла – было слишком стыдно за то, что торжество проводится бесплатно, на чистой благотворительности. Вот и получилось, что Татьяна оказалась единственной родственницей на свадьбе.

Жизнь в стенах пансионата у них была, мягко говорят, не сладкой. Девушке не давали лекарства, отчего у нее случались частые эпилептические припадки – по 8-10 раз за ночь. Ее держали в постоянном страхе того, что разлучат с возлюбленным, снова расселят по разным комнатам. Поэтому, чтобы оставаться с любимым, Юле приходилось бесплатно по 12 часов мыть в учреждении полы. Олегу тоже жилось несладко – над ним издевались как в моральном, так и в физическом плане. Сейчас он решил вылить всю накопившуюся боль в книге-воспоминании.

Но на помощь пришли добрые люди, которые помогли паре выбраться, наконец, «на волю». Елена Осипова познакомилась с Юлей и Олегом случайно – однажды она навещала в пансионате свою знакомую, и тут познакомиться вышли они. Завязался разговор, и вот спустя время они обратились к Елене за помощь – находиться в стенах пансионата больше было невыносимо. И та стала их опекуном.

На свадьбе было очень много гостейФото: Алексей БУЛАТОВ

Свадьба прошла на березу озера Балтым под ЕкатеринбургомФото: Алексей БУЛАТОВ

- Когда они пришли ко мне с такой просьбой, я просто взялась за голову: у меня своих двое маленьких детей, я вообще бизнесмен, никогда ничем подобным не занималась. Могу ли я взять на попечение двух взрослых людей с ограниченными возможностями здоровья? – Вспоминает Елена. – Но с другой стороны я понимала: они там просто умрут. И я поняла: какой бы это ни был безумный поступок, я лучше попробую.

Благодаря стараниям Елены влюбленные выбрались из цепких лап пансионата и перебрались в «однушку» на Уралмаше. Они, наконец, получили свободу. Но свобода дается дорого: на то, чтобы оплатить аренду, пара отдает половину своей пенсии по инвалидности. Вторую половину приходится тратить на постоянные лекарства. На сегодняшний день у Юли и Олега долг больше 40 тысяч. Но молодожены не отчаиваются и смотрят в будущее: в планах у них – расквитаться с долгами и купить свою квартиру. Конечно, в этом им помогут. «Если 20 тысяч человек скинутся по 100 рублей, мы сможем ее потянуть», - рассказывает их опекун Елена.

- Они начали жить самостоятельно, мы с Таней стали больше внимания уделять здоровью Олега – у него после пансионата была сильно повреждена нога. А еще подарили им кошку, Юля к ней сразу привязалась, она для нее что-то вроде «антистресса».

Юля полюбила Олега с первого взглядаФото: Алексей БУЛАТОВ

У Юли - эпилепсия, а у Олега - ДЦПФото: Алексей БУЛАТОВ

«УСТРОИЛИ СВАДЬБУ-МЕЧТУ ЗА БЕСПЛАТНО»

После того, как первая мечта влюбленных была реализована, Елена решила воплотить и вторую мечту – устроить им свадьбу. Пышную, с белым платьем, шампанским, красивой музыкой и кучей гостей – такую, о которой Юля мечтала с детства. Но 500 тысяч у молодоженов не было.

Юля и Олег подали заявление, свадьбу назначили на 24 апреля этого года. Но из-за пандемии коронавируса ее пришлось перенести. После этого над парой нависла туча неизвестности. Как вдруг неделю назад, 17 июля, Елене позвонили из ЗАГСа и сообщили, что есть свободное место на 24 июля. Было решено. Вот только как за такое ужасно короткое время устроить пышную свадьбу-мечту, и где на это найти деньги?

На помощь пришло «сарафанное радио». Узнав о нелегкой судьбе Юли и Олега, свадебные организаторы Екатеринбурга решили собраться и вместе провести бесплатное торжество для них. Такое мероприятие за «ноль рублей» прошло в городе вообще впервые. К организации подключились абсолютно незнакомые люди, так или иначе причастные к event-сфере: кто-то занялся цветочным оформлением, кто-то едой, кто-то решил выступить бесплатно в качестве музыкантов или артистов, а кто-то даже предоставил белый автомобиль класса «люкс», на котором катали молодых. Словом, все это было сделано абсолютно бескорыстно.

Белый автомобиль класса «люкс», который забирал молодоженов из ЗАГСа, тоже был бесплатнымФото: Алексей БУЛАТОВ

Кстати, мероприятие планировали втайне от Олега и Юли. Они не знали ничего. Им просто сказали – прямо у дверей ЗАГСа, - что их ждет сюрприз. И молодожены доверились. «Для таких, как они, для низшего класса – как принято считать в нашем обществе, такие свадьбы просто недосягаемы», - рассказывает Елена. Она искренне рада, что все получилось.

Большую помощь в проведении мероприятия оказала свадебный организатор Екатерина Мостепан. Именно она стала связующим звеном.

- О ребятах я знаю давно. Недавно ко мне обратилась Елена Осипова, их опекун, и спросила про дату – 24 июля. У меня на это число были молодожены. Елена предупредила, что у них нет денег, потому что вся пенсия уходит на оплату квартиры и лекарства. Тогда я обратилась в Международное сообщество «Ротари», где рассказала про ребят. Бизнесмены пожертвовали для пары сначала 17 тысяч рублей. Потом екатеринбургские бизнесмены дали еще 25 тысяч. Но это деньги мы потратим не на свадьбу, а на покупку стиральной машины и компьютера, - рассказывает Екатерина.

Музыканты на свадьбе тоже выступали бесплатноФото: Алексей БУЛАТОВ

Свадьба прошла в пятницу, 24 июля, на берегу озера Балтым. Площадку на песчаном пляже «Огонь» тоже предоставили бесплатно. На ней присутствовали десятки человек. Все они – друзья молодых, организаторы и просто неравнодушные люди, которые смогли поверить в чудо.

- Это не просто свадьба, это праздник торжества добра над злом, демонстрация того, что смелым и решительным уступает жизнь дорогу в светлое будущее, - со слезами на глазах произносит Екатерина.