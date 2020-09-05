«Получают медленную смерть»: в Екатеринбурге пансионат обвиняют в издевательствах над инвалидами

Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» находится в Екатеринбурге. Фото: официальный сайт учреждения

В конце июля «КП-Екатеринбург» рассказывала очень трогательную историю Юли и Олега Бердус, инвалидов, для которых бесплатно организовали шикарную свадьбу. У 48-летнего Олега – ДЦП, он с детства в инвалидном кресле, а у его 43-летней жены Юли – сильная эпилепсия. Они познакомились в далеком 1998 году, оба прожили больше 20 лет в пансионате для престарелых и инвалидов «Семь ключей» в Екатеринбурге.

Там над ними издевались. Это стало известно уже после того, как супруги выбрались оттуда, - благодаря их нынешнему опекуну Елене Осиповой. Именно она помогла им снять квартиру, провести свадьбу и начать жизнь с чистого листа. Но сейчас Елена планирует привлечь к ответственности руководство пансионата, которое, по ее словам, жестоко обращается со своими подопечными.

Это Юля и Олег, инвалиды, которые больше 20 лет прожили в пансионате "Семь ключей" Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Юлю там довели до комы, не дав ей таблетки от эпилепсии. А когда она впала в кому, там сказали, что она «суицидница» и просто наелась таблеток, - рассказывает Елена. – Также ее заставляли работать по 12 часов уборщицей бесплатно. Хотя инвалиду можно работать, по его желанию, не больше четырех часов. Естественно, с оплатой труда. И, так как у Юли эпилепсия, у нее на почве усталости могло происходить 8-10 приступов за ночь. У Олега на протяжении 23-х лет воровали памперсы, которые ему поставляла соцслужба. А он даже не знал, что они ему положены. В общей сложности, они украли памперсы на сумму 1 300 000 рублей.

Когда Елена полтора года назад вывозила из пансионата Юлю и Олега, она написала петицию в Интернете о том, что в учреждении нарушают права тех, кто там живет. После того, как появилась петиция, Следственный комитет инициировал проверку, которая проходила три месяца. Но результата это не принесло, и в возбуждении уголовного дела было отказано. Тогда, спустя полтора года, Елена подала жалобу в прокуратуру Орджоникидзевского района, которую удовлетворили. Потому сейчас проверка пансионата будет возобновлена.

Фото: официальный сайт учреждения

- У меня есть доказательства в виде свидетельских показаний сразу нескольких человек в пансионате о том, что там принуждают к труду, - рассказала Елена. – Тут речь идет об уголовном правонарушении. Сейчас я хочу показать, что творится в этих закрытых учреждениях. Потому что по договору социального найма на четырех страницах изложены шикарные условия для тех, кто там живет. Но по факту люди получают там медленную, мучительную смерть.

«КП-Екатеринбург» обратился за комментарием в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Там факт проверки отрицать не стали, но сказали, что прокомментируют ситуацию позже. Мы также дозвонились до самого пансионата, но там общаться с прессой не пожелали.

Фото: официальный сайт учреждения

Пансионат для престарелых и инвалидов «Семь ключей» функционирует с 1981 года, он является муниципальным учреждением, которое контролирует Министерство социальной политики Свердловской области.

Согласно данным с официального сайта пансионата, он предназначен для постоянного или временного (сроком до шести месяцев) проживания престарелых граждан, инвалидов I и II групп (старше 18 лет), нуждающихся в уходе, бытовом и социально-медицинском обслуживании, реабилитационных услугах и социально-трудовой адаптации.

- Миссия учреждения: обеспечение достойных условий жизнедеятельности клиентов, проживающих в пансионате на основе стабильного материально-технического, социально-бытового обслуживания и создания в коллективе благоприятного микроклимата, - сообщается на сайте пансионата. - Девиз: «Доброта спасает мир».