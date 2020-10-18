Пропавший известен в Екатеринбурге, как православный активист. Фото: ГУ МЧС

В Свердловской области завершены поиски Руслана Алиева. В Екатеринбурге он известен, как православный активист, который в прошлом был соратником опального отца Сергия, отлученного от церкви.

Руслан Алиев пропал 16 октября во время похода на Конжаковский камень. Как уточняли представители поискового отряда «Лиза Алерт», пропавший был замыкающим в группе. Исчезновение обнаружили, когда туристы начали спуск. К этому моменту погода сильно ухудшилась, начал идти снег и усилился ветер.

В поисках принимали участие 57 человек. Фото: ГУ МЧС

- Поисковая операция на Конжаке завершена. Спасатели Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России в 11.30 обнаружили пропавшего туриста, он жив и способен сам передвигаться. Спасатели доставили его до временно развернутого в горах лагеря. После этого на автомобиле УАЗ турист будет доставлен спасателями к подножию горы и передан медикам, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

В ведомстве уточнили, что в поисках Руслана Алиева принимали участие 57 человек. Среди них спасатели, полиция, а также волонтеры поисковых отрядов «Лиза-Алерт» и «Сокол». Также для поиска православного активиста были задействованы служебные собаки, а для просматривания территории горной местности использовались дроны.

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