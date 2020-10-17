Что известно о пропавшем экс-послушнике отца Сергия Руслане Алиеве

Фото: ДПСО"ПРОРЫВ"

Вчера, 17 октября на вершине горы Конжаковский камень во время похода пропал Руслан Алиев, известный в Екатеринбурге как православный активист. Сейчас волонтеры поисковых отрядов и сотрудники МЧС организуют поиски. Они начнутся завтра.

- Когда спускались, Алиев шел замыкающим. Испортилась погода, поднялся снег, ветер, и, когда спустились вниз, группа поняла, что его нет. Подняться из-за погоды обратно не смогли. Сейчас там погода такая, что работать невозможно, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Руслан Алиев также известен как Сергий - это его имя, которое он принял после крещения. Два года назад православный активист рассказывал «КП-Петербург», что раньше он был профессиональным боксером. Потом стал военным, служил во внутренних войсках МВД в звании капитана. Одно время он хотел стать монахом, поэтому ушел жить в монастырь на Ганиной яме и там стал помощником отца Сергия. Отметим, что недавно бывший схиигумен открестился от православного активиста, заявив, что никогда не был его духовником.

В двухтысячных годах, после того, как прожил несколько лет в монастыре на Ганиной Яме, Руслан Алиев снял фильм «Батюшка» об отце Сергии.

В 2018 году Руслан Алиев требовал уничтожить фильм «Матильда». Он подавал иск в суд Санкт-Петербурга с требованием уничтожить все копии творения Алексея Учителя. В иске православный активист указывал, что фильм порочит честь, достоинство и деловую репутацию Николая II, и просил взыскать с правообладателей 1 миллион рублей. Руслана Алиева возмутило «искажение исторических событий в ленте». В итоге суд отказал в рассмотрении дела. После этого православный активист решил снять свой документальный фильм - «Ложь Матильды».

Руслан Алиев ведет свой youtube –канал, на котором публикует свои фильмы, интервью и патриотические проекты.

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