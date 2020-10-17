Бывший послушник отца Сергия пропал во время похода на Конжаковский камень

Фото: ДПСО"Прорыв"

Волонтеры поискового отряда «Прорыв» разметили ориентировку на поиск 41 - летнего Алиева Руслана Камилевича. Бывший послушник отца Сергия и православный активист пропал вчера во время похода на Конжаковский камень.

- Пошёл в поход с друзьями. Были сильный туман. Отстал от группы и пропал, - рассказали в поисковом отряде.

Приметы:

Рост: 175 см.

Телосложение: xудощавое

Цвет глаз: карие

Волосы: тёмно-русые

На момент пропажи был одет: темно-серый горнолыжный комбинезон, темно-зеленый костюм «горка», черные кроссовки, (размер ноги 41) черная вязаная шапка.

Особые приметы: носит бороду

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Руслана Камилевича звонить руководителю поискового отряда Наталии по телефону 8 900 044 02 20.