Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 16 октября 2020 года

В Екатеринбурге 113 новых заболевших Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки официально подтвердились 219 новых случаев заражения. Больше всего – в Екатеринбурге (+113). Кроме того, заболевших нашли в Богдановиче, Серове, Ивделе, Краснотурьинске, Североуральске и других муниципалитетах.

Общее число подтвержденных в регионе случаев – 32193.

- Состояние 180 госпитализированных оценивается как тяжелое, 169 из них находятся в реанимации, в том числе 100 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в ГКБ №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 607. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в регионельном оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки подтвердились еще шесть смертей от коронавируса. Всего их в регионе с начала пандемии уже 678.

Но хорошие новости тоже есть: за все время уральские медики сумели вылечить 23953 человек. Только за сутки из больниц выписали 224 пациента.

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