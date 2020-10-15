«Вмещает 4000 человек»: опальный отец Сергий, отлученный от церкви, открыл новый храм

Недавно Следственный комитет завел уголовное дело из-за истязаний детей, которые происходили в стенах обители. Фото: скриншот видео

На территории Среднеуральского женского монастыря, который продолжает удерживать опальный отец Сергий, появилась еще одна церковь. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы способен вмещать до 4000 человек.

Накануне там уже прошло первое богослужение. Об этом рассказал сам бывший схиигумен.

Напомним, летом отца Сергия (в миру Николая Романова) лишили сана, а позже и вовсе отлучили от церкви. Это было связано с провокационными проповедями бывшего схиигумена, а также с тем, что он не выполнял указания митрополита. Но опальный священнослужитель так и не покинул стены Среднеуральского женского монастыря. Он продолжает удерживать обитель вместе со своими многочисленными сторонниками.

- Сегодня праздник из праздников. Сегодня рождение храма в честь пресвятой Богородицы. Этот монастырь начинался с маленького деревянного храма, в котором вмещалось от силы человек 30-40, а сейчас он может вместить 4000 человек. Я благодарю вас за ваши труды, но прежде всего за молитвенную помощь, - рассказал отец Сергий во время проповеди.

Видео вчерашнего богослужения, которое прошло в новом храме, опубликовал на YouTube соратник отца Сергия Всеволод Могучев. Судя по кадрам видео, сторонников у Николая Романова, которого придали анафеме, меньше не стало.

Напомним, в начале октября Следственный комитет возбудил уголовное дело из-за истязаний детей в Среднеуральском женском монастыре. По версии следствия, это происходило в монастыре в период с 2004 по 2019 год. Уголовное дело пока безфигурантное.

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