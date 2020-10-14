«Не видел, чтобы Владимир пил. Он был адекватный»: друзья Васильева помогли ему в суде по делу от ДТП на Малышева

Владимир Васильев признал вину частично Фото: Алексей БУЛАТОВ

Участники вечеринки на ЖБИ, предшествующей смертельной аварии на Малышева, дали показания в суде. Ранним утром 4 августа 2019 года в ДТП погиб таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Друзей Владимира Васильева доставили на допрос под конвоем ФССП, так как ранее они отказались явиться добровольно. Речь идет о Даниле Приказчикове и Софье Фоминых.

Первым показания в суде дал друг детства Васильева Данил Приказчиков.

- С Васильевым у нас дружеские отношения, знакомы больше 10 лет. С Березкиным и Фоминым мы в товарищеских отношениях, познакомился через Владимира. В ночь на 4 августа я с девушкой Софией поехал сначала на Уктус. Взяли там Яна Либровского, и поехали на ЖБИ к Березкину домой. Нас туда пригласил Владимир Васильев. Точное время приезда не помню, ближе к ночи.

Данил Приказчиков знает Васильева с детства Фото: Алексей БУЛАТОВ

- К тому моменту я уже был немного пьян. Потом также распивал спиртное. Мы с Либровским заранее взяли себе бутылку коньяка. У Васильева был какой-то алкоголь, но чтобы кто-то пил его я особо не видел. Вроде это был бренди. Я по большей части общался с Яном и Софьей. Васильев общался с Фоминым и Березкиным, не видел, что бы он что-то пил, - заявил во время допроса Данил Приказчиков.

- Вы знали, куда поехали Березкин и Васильев? – спросил представитель прокуратуры.

- Мы собирались уже домой, но в этот момент Васильев, Березкин и Фомин вышли на балкон. Потом Владимир и Глеб ушли. Потом мы поняли, что квартира закрыта снаружи, а Васильев и Березкин уехали. Фомин пояснил, что уехали на его машине. Кто передавал ключи, никто кроме их троих видеть не мог. Фомин сказал, что он отдал ключи. Зачем и куда я не знаю. Васильев был адекватным, а Березкин – пьян.

- Как Фомин отреагировал на сообщение об аварии, когда позвонил Березкин?

- Он был в шоке. Фомин был пьян, но явно не как Березкин. Глеб был самым пьяным.

- При встрече в больнице они пояснили, почему произошла авария?

- Они были в шоке, после такого не могли воспринимать происходящее.

- Потом виделись с ними?

- Да.

- А что они про ДТП говорили?

- Я не спрашивал их об этом.

- А с Фоминым общались?

- Нет.

- А Васильев раньше пользовался машиной Фомина? - спросил судья.

- Да, до этого у Владимира был автомобиль, Фомин им также пользовался.

Напомним, что по словам владельца KIA Rio, Васильев с Березкиным вытащили ключи от иномарки из его куртки и угнали машину.

- С Васильевым мы были в приятельских отношениях, познакомились летом 2019-го. Мы с Данилом и Яном приехали к Березкину в 2-3 часа ночи. Вова пригласил нас, сказал, что они отдыхают. Васильев почти весь вечер сидел напротив меня, я не видел, чтобы он пил, - сказала в суде Софья Фоминых.

Девушка заявила, что не видела, чтобы Васильев пил спиртное в ночь перед аварией. Фото: Ленинский суд

- А Березкин пил?

- Да. Фомин тоже был пьян.

- Что делали, когда узнали об аварии?

- Мы поехали на место ДТП?

- Там был Васильев и Березкин?

- Нет, их уже забрали.

- В больнице они вам пояснили, почему произошла авария?

- Просто сказали, что было ДТП. Они были в шоке.

- Родители Васильева приезжали к нему в больницу?

- Да.

- После аварии общались с Березкиным или Васильевым?

- Только с Васильевым. У меня были вопросы, но я не решилась их задать ему.

Ожидается, что остальные участники вечеринки будут вызваны для дачи показаний на следующие заседания. Они пройдут 5 и 6 ноября.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Знакомые водителя KIA, по вине которого погибли два человека в аварии на Малышева: «Мы все в шоке». Владимир Васильев на большой скорости въехал в автомобили, которые стояли на светофоре (подробнее)

Остается в больнице с сотрясением мозга: виновнику смертельной аварии на Малышева грозит до 15 лет колонии. Владимир Васильев угнал машину друга, с которым до этого был на вечеринке и протаранил четыре автомобиля (подробнее)

Экспертиза показала, что водитель был трезвым: виновника аварии на Малышева арестовали. Лихач на допросе в Главном следственном управлении МВД по Свердловской области признал свою вину (подробнее)