Ставили «прослушку», жгли и избивали: в Екатеринбурге ФСБ задержала банду, которая собирала компромат на политиков и бизнесменов

Чекисты занимаются оперативным сопровождением операции, а расследование проводит СК Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге задержали банду, которая собирала компромат на политиков и бизнесменов. Как рассказал «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах, в числе подозреваемых по этому делу 11 человек.

В числе пострадавших от действий банды собеседник назвал совладельца компании «Мотив» Виталия Кочеткова (в его офисе установили прослушивающее устройство), спикера Екатеринбургской гордумы Игоря Володина, а также руководителя аппарата мэрии Илью Захарова.

- Накануне фигурантов было девять, но сегодня прибавилось еще двое. Оперативным сопровождением занимается ФСБ, а расследованием СКР. Первоначально дело расследовал следственный отдел СКР по Кировскому району, но на днях дело передали в региональный СК – в связи с важностью данной темы и резонансом, - уточнил наш собеседник.

По его словам, в рамках расследования возбуждено как минимум два уголовных дела по статьям «Приготовление к вымогательству, совершаемому группой лиц по предварительному сговору», а также по статье «Умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога». В последнем случае речь идет о поджоге клиники «Уральская», расположенной на улице Уральской, 57/2.

Кроме того, силовик рассказал, что с деятельностью банды связывают и нападение на бывшего пресс-секретаря гордумы Дмитрия Егоркина (его избили возле собственного дома).

Спикер гордумы Игорь Володин в разговоре с «КП» косвенно подтвердил информацию о задержании банды. Он уточнил, что слышал об этом не только из СМИ, но и по другим каналам (в прошлом Игорь Володин работал в уголовном розыске и уволился в звании подполковника).

- Да, я слышал, что что-то происходит. Но если Захарова [Илью] уже допросили в качестве потерпевшего, то со мной никто из силовиков пока не связывался. Меня пока официально не признали потерпевшим и не допрашивали, - рассказал Игорь Володин.

В пресс-службе регионального УФСБ и СКР от комментариев по поводу задержания банды воздержались.

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