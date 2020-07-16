2020-07-16T09:05:38+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге сгорела частная клиника, делавшая анализы на COVID-19

Все обошлось без пострадавших
Мария Трапезникова
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Фото: пресс-служба МЧС по Свердловской областиФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
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Минувшей ночью в Екатеринбурге произошел серьезный пожар в Пионерском микрорайоне. Диспетчеры МЧС получили информацию о возгорании в 02:47 – на улице Уральская сгорела частная клиника «Уральская», которая проводит тесты на коронавирус.

- На площади в два квадратных метра повреждены офисная мебель и внутренняя отделка в медицинском кабинете в частной клинике, расположенной на первом этаже муниципального 16-этажного жилого дома, - рассказали в пресс-службе МЧС по Свердловской области.

К счастью, никого эвакуировать не пришлось, все обошлось без пострадавших. На месте работали восемь спасателей на трех спецмашинах. С огнем удалось справиться уже через 10 минут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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