«Были в масках и капюшонах»: в Екатеринбурге жестоко избили пресс-секретаря городской думы

В Екатеринбурге в половине девятого утра произошло нападение на пресс-секретаря городской думы Дмитрия Егоркина. Об этом «КП» рассказал сам Дмитрий.

- Когда я выходил из дома, увидел двух мужчин, оба были в медицинских масках и капюшонах. Они поджидали меня на детской площадке, - вспоминает Дмитрий Егоркин.

По его словам, один из мужчин сразу набросился на него с кулаками, а вскоре к нему подключился «напарник». Пресс-секретаря гордумы повалили на землю и начали избивать ногами. Дмитрий отмечает, что били его в основном по почкам. По его словам, нанесли не меньше 20 ударов.

Избиение прекратилось только после того, как из окон начали выглядывать обеспокоенные соседи. Тогда нападавшие убежали.

- Я связываю это напрямую со своей служебной деятельностью. Эти двое выкрикивали фразы, связанные с моей работой, - отмечает Дмитрий Егоркин.

Информацию о произошедшем подтвердили в полиции.

- По данному факту подразделением участковых уполномоченных отдела полиции №8 проводится проверка. Пострадавший направлен на СМО (судебно-медицинское освидетельствование. - Прим. ред.) для установления тяжести причиненного вреда здоровью. Полицейские проводят подворно-поквартирный обход с целью установления возможных очевидцев инцидента. По итогам разбирательств сотрудниками ОВД будет принято обоснованное решение, - уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Дмитрий Егоркин рассказал, что сейчас у него сильно болят почки.