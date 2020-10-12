Своих не сдаем: друзья Васильева, отдыхающие с ним в ночь перед аварией, не пришли на суд

Виновнику аварии на Малышева грозит до 15 лет лишения свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Друзья Владимира Васильева, которые были с ним в квартире Глеба Березкина в ночь перед аварией, не пришли на суд. Ожидалось, что сразу три человека расскажут об обстоятельствах предшествующих смертельному ДТП на улице Малышева.

По версии следствия, утром 4 августа Васильев и Березкин угнали коричневый KIA Rio у друга Никиты Фомина. Выехав с ЖБИ парочка проделала немалый путь в поисках спиртного. Разогнавшись до 150 км/ч Васильев протаранил сразу четыре автомобиля. Тогда погибли двое мужчин - таксист Александр Трушков и его пассажир Виталий Никифоров.

Васильева судят как пьяного водителя после того, как вскрылся факт подмены мочи при сдаче анализов. Вместо художника в баночку помочился его отец – полковник Росгвардии Андрей Васильев.

Сегодня в суде свои показания против лихача дал водитель разбитой Toyota Corolla Андрей Коробицын. Его автомобиль меньше остальных пострадал в аварии, а сам мужчина отделался шрамом на голове.

- Полностью был замят задний бампер, повреждена вся задняя часть машины до середины кузова. С трудом вылез изчерез пассажирскую дверь. Увидел, как в машине сидят Васильев и Березкин. Какие зрачки были у него…Расширенные! Поведение было неадекватное. Мне показалось, что они в состоянии алкогольного опьянения. Когда подошел к ним, из салона услышал запах спиртного. Прошу взыскать моральный вред, я пробыл три дня в больнице с рассеченной головой.

После допроса Васильев извинился перед свидетелем, но пострадавший не принял раскаянья подсудимого.

- Какой смысл в ваших извинениях?! Людей уже не вернуть! – отметил пострадавший водитель Toyota.

Суд продолжится 14 октября, на очередное заседание друзей Васильева должен доставить конвой ФССП.

Это Данил Приказчиков. Он один из лучших друзей Владимира Васильева, который также был в квартире Березкина в ночь перед ДТП. В суд Данил так и не явился.

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