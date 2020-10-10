«Я увидела ее и поняла, что она – это я»: собачка из Екатеринбурга, у которой отказали лапки, обрела любящий дом

За Сальсой Ирина приехала прямо из Ижевска. Фото: представлено героями публикации

- Про Сальсу я узнала из вашей статьи. Сначала прочла у вас, потом нашла Instagram Насти [волонтер фонда «Зоозащита» - прим.ред.] и позвонила ей. Помню, я увидела, как собака поднимается по лестнице, и заревела. И приняла решение, что ее надо забрать. Дело в том, что у меня в жизни был гипс – и даже не один раз. И когда увидела, как Сальса поднимается по ступенькам, я поняла, что она – это я. Я увидела свое отражение, поняла, насколько ей сложно. И что не будет очереди, чтобы ее забрать. И если я ее не заберу, вряд ли найдется кто-то другой.

Ирина [фамилию девушка просила не указывать – прим.ред.]– юрист из Ижевска. Про то, что Сальсу выхаживают волонтеры фонда «Зоозащита» в Екатеринбурге, она узнала несколько месяцев назад. И ее решение было твердым.

Сначала Ирина приехала в гости к Насте, в Екатеринбург, чтобы поближе познакомиться с собакой. Фото: представлено героями публикации

«НА УЛИЦЕ ОНА БЫ ПОГИБЛА»

Любвеобильную и жизнерадостную собаку обнаружили в сентябре 2019 года на обочине трассы под Горным Щитом. Тогда она совсем не могла ходить, только ползала. Собаку забрали в ПКС, откуда уже через пару недель ее забрала волонтер «Зоозащиты» Анастасия Вайман. Девушка отвезла животное в клинику, где Сальсе поставили серьезный диагноз.

У нее – нарушение периферической нервной системы. Это значит, что ее мозг работает как надо, но импульсы, которые он посылает, не доходят до нервных окончаний лап. Поэтому для того, чтобы хоть как-то передвигаться, ей нужен был специальный корсет, который держал в равновесии все тело.

Согласно новому закону, в ПКС держать собак дольше месяца нельзя. В течение 30 дней животных вакцинируют, чипируют, дают им витамины, кастрируют. И если собаки не проявляют агрессии, их выпускают на волю. Но Настя понимала, что Сальса не протянула на улице и дня. Поэтому и забрала к себе.

Но Сальса – настоящий боец. Она упорно занималась по нескольку часов каждый день, выходила гулять, пыталась ходить и даже бегать. И прогресс был заметен уже через несколько месяцев. Конечно, горы пока она не покоряла, но такие простые для нас вещи, которые для нее были тяжелыми, делать научилась: подниматься по ступенькам и забираться на диван.

- Когда я ее только взяла, Сальса боялась подъезда и «расползалась». Речи о ступеньках вообще не было, - рассказывала тогда Анастасия. – Страх сковывал все лапы и подживал хвост. Но теперь она может пройти сама 33 ступеньки, переступая всеми четырьмя лапами. С отдыхом, с перерывом.

Прощались тяжело. Фото: представлено героями публикации

«УВИДЕЛА ЕЕ И РАСПЛАКАЛАСЬ»

После того, как Сальса освоилась и уже начала самостоятельно ходить, Настя стала искать ей новый дом. Особых требований к потенциальным хозяевам не было – главное, чтобы у людей было осознание, что это особенная собака. Еще одно важное условие – чтобы дома были ковровые покрытия. Иначе без них лапы Сальсы сами собой разъезжались в стороны.

Очень много людей помогали Насте финансово, поддерживали ее, следили за успехами Сальсы. Переживали за нее не только жители Свердловской области и всей России, но даже за границей: из Америки и Швеции.

- Без их помощи мы бы не смогли все это осуществить. Сальса у меня – уже десятая собака, и с каждым разом отдавать все труднее и труднее. Легче не становится, эмоционально сил уходит много, - рассказывает Настя уже после того, как отдала животное. – Это первая собака, которую я пристроила не в Свердловской области.

Из Екатеринбурге в Ижевск Сальсу везли на машине. Фото: представлено героями публикации

И правда: новой хозяйкой Сальсы стала Ирина, она юрист и живет в Ижевске. Ирина сразу поняла, что это – ее собака, родственная душа. Но просто так Настя отдавать подопечную не собиралась – нужно было убедиться, что условия подходят для ее особенностей. Поэтому девушка назначила «свидание». Ирина специально на день приехала в Екатеринбург, пообещалась с волонтером, познакомилась с Сальсой и уехала обратно.

- Если честно, когда я первый раз увидела ее, я была удивлена. Я думала, будет хуже. Помню, я зашла в дом и снова заплакала. Просто по фотографиям и видео я думала, динамика будет хуже. Но оказалось, что она ходит, и очень даже хорошо, - рассказывает Ирина. – Она меня приняла. Когда мы дома с Настей несколько часов были, она легла прямо мне на ноги. Причем легла на ногу, которую я когда-то давно ломала, на которой у меня был гипс. Видимо, почувствовала как-то.

После знакомства Настя с Ириной стали думать, как перевезти собаку в Ижевск. И решили ехать на машине. Всю дорогу Сальса сильно нервничала, переживала, но особых проблем с перевозкой не возникло.

- Приехали мы поздно, уже под ночь. Я убедилась, что ковры в доме есть, площадка при доме позволяет гулять без проблем. Мы поели сразу, немого освоились и спать пошли. Спала она плохо, как всегда в новых пространствах. Сальсе требуется время обвыкнуться и принять новые условия, - рассказывает Настя.

Оказалось, что у нее появились сразу два «соседа по квартире» - маленькая чихуахуа по кличке Тапочка и кот Бегемот. С ними она подружилась довольно быстро.

У Сальсы появились новые друзья - чихуахуа Тапочка и кот Бегемот. Фото: представлено героями публикации

«ВНУТРИ ОСТАЕТСЯ ПУСТОТА»

Ирина не испугалась взять к себе собаку с особенностями здоровья. Это для нее не первый опыт – маленькую Тапочку она точно также выходила. Кроме того, в семье у нее есть квалифицированный ветеринар, который готов прийти на помощь в любую минуту.

- Я вижу ее потенциал, я знаю, что она еще лучше будет ходить, что она крепко встанет на ноги. Но с моей стороны нужно, конечно, набраться терпения на пару лет. Дело в том, что с ней долго гулять нельзя, потому что она быстро устает. Полчаса – край, - рассказывает Ирина. - Дома мы под нее добавим ковры от края до края, чтобы она не скользила по голому полу. Она не может по линолеуму ходить. Как только понимает, что начинает падать, ложится на животик и ползет. А если я вижу, что она ползет, я снова реву.

Сейчас Настя уверена, что ее Сальса – в надежных руках: «С хозяйкой мы на связи, поэтому все вопросы решаем сразу».

- Расставались мы, конечно, тяжело. Это как часть себя отрывать снова, остается пустота, хоть и понимаешь головой что все верно и это то, чего я искала для нее на протяжении года и месяца. Она большая молодец и благодаря ее характеру, думаю, долго переживать из-за моего отсутствия она не будет, - объясняет Настя. – Сальса за это время многому меня научила, терпению, принятию, радости жизни, упорству. Она сама такая, очень жизнерадостная и любвеобильная собака. Умная и стойкая. Так что не только я ей помогала, она тоже очень мне помогла. Как и другие собаки, которыми я занималась и в дальнейшем пристраивала.

Анастасия Вайман забрала Сальсу из ПКС 12 сентября 2019 года, а дом и любящих хозяев она обрела 8 октября 2020 года. Почти через год. Сейчас девушка готова взять к себе другую собаку, которой точно также нужна любовь, забота и внимание.

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