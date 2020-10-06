Екатеринбурженку признали виновной в экстремизме из-за репоста клипа Alai Oli

Полина Гузеева считает решение суда не справедливым Фото: соцсети

Городской суд Кургана сегодня рассмотрел дело екатеринбурженки Полины Гузеевой, обвиняемой в распространении экстремистских материалов. Напомним, что речь идет о клипе группы Alai Oli на песню «Зачем ты под черного легла?» в 2016 году признанным экстремистским. Девушка добавила его себе на страницу ВКонтакте 11 лет назад. И пока ей не пришла повестка она даже не подозревала, что нарушает закон.

Полина Гузеева рассказала «КП-Екатеринбург», что на состоявшемся сегодня суде не присутствовала по состоянию здоровья и решение приняли без нее. Девушке назначил штраф в размере 1 000 рублей.

- Я считаю, что решение суда достаточно не справедливое, потому что, не смотря на то, что песня признана экстремистской она, по сути, ей не является. Это сатирическое произведение, которое высмеивает различные российские грехи. Я надеялась, что раз дело получило огласку то нам удастся как-то разрешить эту ситуацию и не делать виноватой не меня не Ольгу Маркес (солитска Alai Oli - ПРИМ.РЕД) с ее творчеством, - рассказала Полина Гузеева «КП-Екатеринбург».

Сейчас она собирается обжаловать приговор. Сначала Полина подаст апелляцию в Курганский суд, а затем в Европейский суд по правам человека. Также девушка надеется, что дело переведут на рассмотрение в Екатеринбург, где она сейчас живет. Об этом она уже ранее подавала ходатайство, но суд его отклонил.

Напомним, что Полина Гузеева автоматически стала считаться распространителем экстремистских материалов, так как ее профиль в соцсети, а соответственно и видеозаписи были в открытом доступе.

После того как дело получило огласку, за девушку вступалась солистка Alai Oli Ольга Маркес. Певица даже заявляла о готовности дать показания в суде и записывала видео в поддержку девушки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На девушку из Екатеринбурга завели дело из-за клипа «Зачем ты под черного легла?» (подробнее)

Солистка Alai Oli Ольга Маркес поддержит художницу, обвиненную в экстремизме из-за клипа группы (подробнее)

Актеры клипа «Зачем ты под черного легла?» поддержали художницу, на которую завели дело из-за ролика (подробнее)