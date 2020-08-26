Солистка Alai Oli Ольга Маркес поддержит художницу, обвиненную в экстремизме из-за клипа группы

Несмотря на то, что Полина прописана в Екатеринбурге, суд по ее делу пройдет в Курган. Фото: СОЦСЕТИ

Солистка Alai Oli Ольга Маркес поддержит художницу из Екатеринбурга Полину Гузееву, обвиненной в экстремизме из-за клипа группы. Певица также выразила готовность дать показания в суде.

11 лет назад девушка добавила клип «Зачем ты под черного легла?» в видеозаписи во «ВКонтакте». А в 2016 году его признали экстремистским. Полине Гузеевой грозит административный штраф от 1000 до 3000 рублей.

- Я написала Ольге Маркес в Instagram. Она поддержала меня, считает, что я не сделала ничего противозаконного, - рассказывает Полина Гузеева.

Несмотря на то, что Полина прописана в Екатеринбурге, суд по ее делу пройдет в Кургане. Именно там силовики составили на художницу протокол.