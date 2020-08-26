На девушку из Екатеринбурга завели дело из-за клипа «Зачем ты под черного легла?»

Полине Гузеевой грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. Фото: СОЦСЕТИ

- Радует лишь то, что дело административное, а не уголовное, - рассказывает хендмейдер из Екатеринбурга 29-летняя Полина Гузеева. Последние две недели девушка чувствует себя героиней криминального сериала, хотя никому не навредила.

Одиннадцать лет назад девушка добавила в свои видеозаписи во «ВКонтакте» клип группы Alai Oli на песню «Зачем ты под черного легла?». Могла ли подумать Полина, что спустя столько времени это обернется для нее походами в полицию и прокуратуру?

Дело в том, что в 2016 году трек признали экстремистским и внесли в федеральный список запрещенных на территории России материалов. А из-за того, что у Полины открытый профиль – она автоматически стала считаться распространителем. В разговоре с «КП» девушка признается, отношение к песни у нее неоднозначное.

- Мне всегда казалась эта песня смешной и забавной, - рассказывает «КП» Полина Гузеева. – Не думаю, что там кого-то оскорбляют или призывают к межнациональной вражде. Многие мои друзья знают эту песню, 11 лет назад она была достаточно популярной. Посмотрели, посмеялись и забыли. Там же наоборот высмеивают негативное отношение русских парней к тому, что девушки встречаются с иностранцами. Думаю, песню запретили, потому что авторы не согласовали ее и показали сугубо свое мнение. Многие же до сих пор считают, что это «клип про чернильниц».

Екатеринбурженка надеется, что суд встанет на ее сторону, или назначит минимальную сумму штрафа. Фото: СОЦСЕТИ

На время карантина Полина уехала в родной Курган, где неофициально работает в мастерской подруги. 10 августа туда пришла повестка от оперуполномоченного отдела по борьбе с экстремизмом.

- Я перезвонила, и полицейский приехал ко мне для дачи объяснений. Он даже предложил подписать заранее готовую формулировку, что я действительно добавляла клип к себе на страницу, но не знала о том, что он экстремистский и готова удалить его. Он не говорил, что все на этом закончится. Но и про административное дело речи не было. Через две недели звонок – вызывают для дачи показаний в прокуратуру, - добавила Полина.

Несмотря на то, что Полина прописана в Екатеринбурге, суд пройдет в Кургане. Екатеринбурженка надеется, что суд встанет на ее сторону, или назначит минимальную сумму штрафа. По статье административного кодекса ей грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. А за повторное правонарушение - уголовная ответственность.

- У меня есть знакомая, которая работает в суде. Когда я ей рассказала о своей ситуации, то она очень удивилась. Да, раньше была тенденция привлекать к ответственности за материалы в соцсетях. Понятное дело, когда люди делают умышленно репосты и к чему-то призывают. Но у меня совершенно другая ситуация, - объясняет Полина Гузеева.

О ситуации Полины узнала солистка группы Alai Oli Ольга Маркес. Певица уже выразила свою готовность выступить в суде в ее защиту.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Александр Чарыков, адвокат:

- Срок давности по данному правонарушению составляет три месяца. То есть, если пройдет три месяца со дня составления протокола до суда – дело прекратят. Но это формальность. В данном случае девушке будет правильнее всего сказать в суде, что она понятия не имела, что клип внесен в перечень экстремистских материалов и у нее не было умысла распространять его.