«У меня больше прав на Госдуму, чем у Шипулина»: Евгения Чудновец, незаконно осужденная за репост, собралась в депутаты

В Свердловской области назревает интрига в борьбе за кресло депутата Госдумы. Несмотря на то, что довыборы по Серовскому округу пройдут только осенью на мандат претендуют уже два человека. Вслед за олимпийским чемпионом по биатлону Антоном Шипулиным о своем желании стать парламентарием заявила воспитательница, незаконно осужденная за репост, Евгения Чудновец (ныне общественница и эксперт в Совете по развитию информационного общества в парламенте – Ред.). О своем решении правозащитница рассказала «Комсомольской Правде – Екатеринбург».

- Я иду по Серовскому округу, потому что я известная личность, правозащитница федерального уровня и для меня это возможность помогать людям уже более эффективно, внося поправки в законы или предлагая новые. При этом я человек из народа , который понимает его нужды и то, что именно нужно изменить в стране для того чтобы эти нужды были удовлетворены, - заявила Чудновец.

Кроме того, Евгения Чудновец отметила, что спортсменам в политике делать нечего.

- Каждый должен заниматься своим делом. Я уважаю решение Антона Шипулина. Но у правозащитника больше прав находиться в Думе, чем у спортсмена, - добавила будущая кандидат.

В случае своего избрания Чудновец намерена уделить внимание законотворчеству в борьбе с коррупцией. По ее мнению, взяточничество одна из самых серьезных проблем в России. Выдвижение общественницы еще не оформлено официально, но она уже пообещала не пропускать ни одного заседания в Госудуме.

Рвущуюся в политику даму не страшит административный ресурс партии «Единая Россия», от которой выдвинулся Антон Шипулин. В противовес этому Чудновец уже заручилась поддержкой Уральского родительского комитета и его руководителя Евгения Жабреева. Кроме того, о готовности поддержать кандидатуру Чудновец заявили бывший барабанщик группы «Дискотека Авария» Валерий Лоскутов, в настоящее время возглавляющий организацию «Возрождение малых территорий», а также блоггеры Лексус (Алексей Столяров) и Вадим Манукян.

СПРАВКА «КП»

Имя Евгении Чудновец стало широко известно в 2016 году, когда на воспитательницу детского сада завели уголовное дело из-за репоста записи с детским насилием. Как позже рассказала Чудновец, она сохранила у себя запись для того, чтобы привлечь внимание к проблеме издевательств над ребенком и привлечь к ответственности истязателей. В итоге, женщину этапировали из Екатеринбурга в Катайск, а позже осудили на 6 месяцев. После приговор смягчили до пяти месяцев. После того как о «преценденте Чудновец» узнал президент Владимир Путин, он дал поручение проверить ее дело. В итоге, в марте 2017 года ее оправдали.

Общественница Евгения Чудновец известна своими предложениями запретить вход на рэп-концерты для несовершеннолетних, в частности на выступления Элджея и Оксимирона. Клип последнего на песню «Последний звонок» (об ученике 11 класса, устроившего пальбу в школе) активистка и вовсе призвала удалить. Видео в итоге было заблокировано на нескольких сайтах. Также Чудновец удалось добиться освобождения швеи Ирины Зингаровой и воспитательницы Ольги Лагуновой из Казани. Первую обвиняли в незаконном использовании товарных знаков FIFA , вторую в нанесении тяжких телесных повреждений незнакомому человеку.

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