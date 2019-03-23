«Это новый вызов»: биатлонист Антон Шипулин идет в Госдуму

Российский биатлонист и олимпийский чемпион 2014 года Антон Шипулин объявил о своем намерении принять участие в предварительном голосовании по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на довыборах в Госдуму по Серовскому избирательному округу Свердловской области.

О своем решении уральский спортсмен объявил 23 марта на встрече с общественниками из организации «Гражданская позиция северян» в Серове. В ходе общения лидер движения Виктор Михель предложил Шипулину войти в состав общественной организации, на что тот дал согласие.

- Сегодня фактически отправная точка: стартует моя предвыборная кампания. Это новый вызов. За последнее время я успел объездить города, но после праймериз в конце мая я намерен более подробно заняться этим вопросом: познакомиться с главами муниципалитетов, с людьми, обсудить проблемы, - заявил Антон Шипулин «Комсомолке». – Надеюсь, что люди увидят во мне того кандидата, на которого можно возложить свои надежды.

Спортсмена хорошо знают в регионеФото: Алексей БУЛАТОВ

По словам спортсмена, легче всего ему будет обсуждать, а по возможности и решать вопросы, связанные со спортом.

Во встрече принял участие вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько, который в 2016 году избирался депутатом Госдумы по Серовскому округу.

- Мы сегодня собрались здесь с теми людьми, которые определяют политику в наших городах. Это главы муниципалитетов, это руководители представительных органов, это руководители крупных и средних предприятий, на которых работает значительное количество наших граждан. Традиционно позиции севера области мы отстаиваем. Считаем, что они должны быть достойно представлены на федеральном уровне, - заявил Бидонько.