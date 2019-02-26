2019-02-26T08:31:46+03:00
Общество

Антон Шипулин станет спортивным комментатором чемпионата мира по биатлону

Уральский спортсмен побывал на шоу «Вечерний Ургант» и рассказал, почему ушел из биатлона и чем занимается сейчас
Дарья РЯБОВА
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Антон Шипулин в программе "Вечерний Ургант" много шутил и подарил ведущему лыжи с дыркамиАнтон Шипулин в программе "Вечерний Ургант" много шутил и подарил ведущему лыжи с дыркамиФото: Скриншот с видео
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Биатлонист Антон Шипулин закончил спортивную карьеру в декабре прошлого года. На последней гонке в своей карьере он занял девятое место, а после отправился на заслуженный отдых. Но долго без дела сидеть не стал - решил переквалифицироваться в комментатора. Теперь будет комментировать чемпионат мира по биатлону. В шоу «Вечерний Ургант» Антон вспомнил, как собирался покинуть спорт. А на вопрос ведущего, снится ли ему биатлон, ответил: «Нет, надоело».

- Мне очень хотелось уйти красиво, - вспоминает Антон Шипулин. - Мы с тренером разработали план, чтобы выйти на пик формы за две недели перед последней гонкой в моей карьере. Но иммунитет подвел, и почти все время перед гонкой я лечился, пил антибиотики и почти не тренировался. Мне было очень стыдно, когда на «Рождественской гонке» я показал плохой результат.

Но олимпийскому чемпиону все дороги открыты. Тем более, что и в личной жизни всё гладко. 7 февраля у спортсмена родилась дочка. Теперь Антон старается больше времени проводить с семьей. После того, как ушел из спорта, перестал ограничивать себя в еде. Но тренировки не бросил - продолжает заниматься 2-3 раза в неделю, ходит в зал, старается передвигаться по Екатеринбургу пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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