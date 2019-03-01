«Нужно лететь на открытие Универсиады в Красноярске»: Антон Шипулин прервет поездки по Свердловской области

СЕГОДНЯ 09:58 2019-03-01T09:59:33+03:00

Об этом спортсмен заявил во время визита в Карпинске - там он проводил мастер-класс по биатлону для школьников

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Ушедший из спорта уральский биатлонист Антон Шипулин вынужден сдвинуть график поездок по городам на севере Свердловской области. После того, как спортсмен перестал профессионально заниматься гонками, он решил уйти в политику и начал проводить спортивные мастер-классы для школьников. Вчера он побывал в Карпинске. Там он признался, что пока не сможет посетить другие города. Всё потому, что ему нужно присутствовать на открытии Всемирной зимней универсиады в Красноярске.

- В планах у меня было посещение Краснотурьинска в ближайшие дни, - признается Антон Шипулин. - Но, к сожалению, это придется отменить, потому нужно лететь на открытие Универсиады в Красноярске. Немного график сдвинулся, но я обещаю обязательно приехать позже и устроить спортивное мероприятие, покататься с ребятами.

Ранее Шипулин ездил в Серов и пообещал горожанам помогать местной спортивной школе. А в сентябре бывший биатлонист планирует принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. В данный момент спортсмен занят Универсиадой, которая впервые проводится в России. Она пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.

Напомним, что в шоу «Вечерний Ургант» Шипулин признался, что станет комментатором чемпионата мира по биатлону.

ИСТОЧНИК KP.RU