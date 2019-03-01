«Нужно лететь на открытие Универсиады в Красноярске»: Антон Шипулин прервет поездки по Свердловской области
Ушедший из спорта уральский биатлонист Антон Шипулин вынужден сдвинуть график поездок по городам на севере Свердловской области. После того, как спортсмен перестал профессионально заниматься гонками, он решил уйти в политику и начал проводить спортивные мастер-классы для школьников. Вчера он побывал в Карпинске. Там он признался, что пока не сможет посетить другие города. Всё потому, что ему нужно присутствовать на открытии Всемирной зимней универсиады в Красноярске.
- В планах у меня было посещение Краснотурьинска в ближайшие дни, - признается Антон Шипулин. - Но, к сожалению, это придется отменить, потому нужно лететь на открытие Универсиады в Красноярске. Немного график сдвинулся, но я обещаю обязательно приехать позже и устроить спортивное мероприятие, покататься с ребятами.
Ранее Шипулин ездил в Серов и пообещал горожанам помогать местной спортивной школе. А в сентябре бывший биатлонист планирует принять участие в довыборах в Госдуму по Серовскому одномандатному округу. В данный момент спортсмен занят Универсиадой, которая впервые проводится в России. Она пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта.
Напомним, что в шоу «Вечерний Ургант» Шипулин признался, что станет комментатором чемпионата мира по биатлону.
ИСТОЧНИК KP.RU