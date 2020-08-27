Актеры клипа «Зачем ты под черного легла?» поддержали художницу, на которую завели дело из-за ролика

Девушка надеется, что суд поймет абсурдность ситуации и встанет на ее сторону. Фото: СОЦСЕТИ

Актеры клипа на песню группы Alai Oli «Зачем ты под черного легла?» поддержали уральскую художницу Полину Гузееву, на которую завели административное дело из-за ролика. Одиннадцать лет назад девушка добавила в свои видеозаписи во «ВКонтакте» клип, а уже в 2016 году его признали экстремистским и добавили в список запрещенных на территории России.

В начале августа к Полине пришел оперуполномоченный отдела по борьбе с экстремизмом, а позже в прокуратуре сообщили о заведении административного дела. Девушке грозит штраф от 1000 до 3000 рублей.

- Мне всегда казалась эта песня смешной и забавной, - рассказывала «КП» Полина Гузеева. – Не думаю, что там кого-то оскорбляют или призывают к межнациональной вражде. Многие мои друзья знают эту песню, 11 лет назад она была достаточно популярной. Посмотрели, посмеялись и забыли. Там же наоборот высмеивают негативное отношение русских парней к тому, что девушки встречаются с иностранцами. Думаю, песню запретили, потому что авторы не согласовали ее и показали сугубо свое мнение. Многие же до сих пор считают, что это «клип про чернильниц».

Накануне солистка группы Ольга Маркес совместно с актерами клипа записала видео в поддержку художницы.

В прокуратуре Курганской области отметили, что материалы дела уже переданы в городской суд столицы региона для рассмотрения по существу.

- В соответствии с требованиями административного законодательства данное правонарушение является длящимся, а срок привлечения к ответственности исчисляется с моменты его выявления. Поскольку на момент обследования сайта запрещенная информация удалена не была, в отношении пользователя аккаунта возбуждено дело, - сообщили в надзорном ведомстве.

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