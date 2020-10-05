Экоактивисты в Германии пять часов блокировали поезд, который вез урановые «хвосты» в Новоуральск

Чтобы задержать поезд активисты свесились с моста Фото: предоставлено Рашидом Алимовым

В закрытый город Новоуральск, расположенный в 70 километрах от Екатеринбурга из Германии свозят гексофторид урана. Еще его называют урановым «хвостом» или обедненным ураном. Это побочный продукт, который получается в результате обогащения природного урана.

Сегодня, 5 октября, экоактивисты в Германии пять часов блокировали поезд, который вез 600 тонн урановых «хвостов». По данным Greenpeace Russia, за этот год это уже десятая партия побочных отходов обогащения урана, отправленная на Урал.

Активисты задерживали поезд пять часов Фото: предоставлено Рашидом Алимовым

– Поезд сегодня вышел из обогатительного завода в Гронау. Когда он проезжал Мюнстер около полудня по местному времени активисты свесились с автомобильного моста и поезд остановился, чтобы не допустить столкновения с ними, - рассказал эксперт Greenpeace Russia Рашид Алимов. – В Германии к этой истории было привлечено внимание. Активисты из местных инициативных групп таким образом заявляют о недопустимости отправки в Россию побочных отходов обогащения урана.

По данным полученным немецкими активистами эта партия последняя. Но, по словам, Рашида Алимова, может быть принято решение о продолжении отправки урановых «хвостов».

Акция экоактивистов была прекращена полицией. В поезде, который они остановили , 600 тонн отходов ядерного производства. Как рассказал эксперт Greenpeace Russia, в ближайшие дни еще часть – около 300 тонн отправят на грузовиках. После того как груз общим весом 900 тонн привезут в Голландию, его отправят в Россию.

В поезде, который задержали активисты, 600 тонн урановых "хвостов" Фото: предоставлено Рашидом Алимовым

- По крайней мере, мы выяснили, что в предыдущих транспортировках это было так. Это подтверждают те документы, которые немецкие коллеги получили из федерального министерства окружающей среды Германии, - отметил Рашид Алимов.

Как мы писали ранее, вопрос является ли гексофторид урана отходом, либо из него, при обработке, можно извлекать сырье - открытый. До конца не ясно, будут ли «хвосты» обрабатываться и впоследствии продаваться, либо их попросту складируют в Новоуральске. Зачем на Урал свозят атомные «хвосты» из Германии «КП-Екатеринбург» рассказал гендиректор «УЭХК» Александр Белоусов. Об этом читайте здесь.

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