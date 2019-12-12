2019-12-12T14:08:07+03:00
Общество

«Сегодня нам это выгодно»: гендиректор УЭХК впервые рассказал о том, зачем на Урал свозят атомные «хвосты» из Германии

В разговоре с «КП» Александр Белоусов рассказал, что гексафторид урана будет переработан и продан за рубеж
Людмила ВАРАКИНАЕвгений Стоянов
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По данным Greenpeace, в Новоуральск ввезут 12 тысяч "хвостов"По данным Greenpeace, в Новоуральск ввезут 12 тысяч "хвостов"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Гендиректор Уральского электрохимического комбината («УЭХК») Александр Белоусов впервые прокомментировал ситуацию, связанную со ввозом в Новоуральск гексафторида урана, который также называют урановыми «хвостами» или обедненным гексафторидом урана.

Весной стало известно, что Росатом и немецкий концерн Urenco заключили контракт на ввоз в Новоуральск урановых «хвостов». По данным Greenpeace, к 2022 году на Урал свезут 12 тысяч урановых «хвостов». До этого мы подробно рассказывали, что такое обедненный гексафторид урана и почему его свозят именно в Новоуральск.

Гендиректор «УЭХК» Александр Белоусов согласился ответить на ряд вопросов «КП-Екатеринбург». Он рассказал и показал, как хранятся «хвосты», а также объяснил, что с ними будет дальше. Также Белоусов заявил, что опасности, в случае утечки гексафторида урана, для людей нет.

- Какое количество тонн уранового производства поступило на «УЭХК» в 2019 году? Сколько еще их планируется ввезти и в какой срок?

Александр Белоусов заявил, что опасности контейнеры не представляют Фото: Алексей БУЛАТОВ

Александр Белоусов заявил, что опасности контейнеры не представляютФото: Алексей БУЛАТОВ

- Давайте начнем с того, что ОГФУ (обедненный гексафторид урана. – Прим. Ред.) это не отходы. Говорить так – не корректно. ОГФУ – это ядерный материал, и мы работаем с ним, как с источником сырьевого гексафторида урана для потребностей нашего технологического цикла. Что касается объемов, то эта информация конфиденциальная и ответить на нее я не могу.

- Что конкретно вы делаете с гексафторидом урана?

- 80% нашей продукции идет за рубеж. В этом смысле мы используем ОГФУ, как сырье для наработки обогащенного уранового продукта и его поставки зарубежным заказчикам.

При транспортировке и хранении случае утечки "хвостов" не было Фото: Алексей БУЛАТОВ

При транспортировке и хранении случае утечки "хвостов" не былоФото: Алексей БУЛАТОВ

- Безопасен ли ввоз урановых «хвостов» для жителей Урала?

- Как сырьевой, так и обогащенный урановый продукт перевозится и хранится в сертифицированных толстостенных контейнерах. В истории транспортировки инцидентов, связанных с разгерметизацией выявлено не было. Институтом промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук был выполнен прогноз масштабов загрязнения окружающей среды при возможном разрушении контейнеров с гексафторидом урана, хранящегося на открытых складах. Расчеты показали, что разгерметизация емкостей не приводят к превышению норм, установленных для персонала и населения, по уровню загрязнения воздуха.

Многие новоуральцы обеспокоены ввозом в город гексафторида урана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Многие новоуральцы обеспокоены ввозом в город гексафторида уранаФото: Алексей БУЛАТОВ

- Кто может подтвердить безопасность и отсутствие токсичности и радиоактивности?

- Мы на комбинате постоянно ведем мониторинг состояния контейнеров, в которых хранится обедненный гексафторид урана. Также ведем контроль радиационной и химической обстановки – в местах хранения и на территории комбината. Информацию о системе контроля мы выкладываем в интернет. Фактов с разгерметизацией контейнеров и заражением населения города выявлено не было.

- Как эти контейнеры хранятся? Исключен ли риск с захватом этой площадки террористами?

- Подход комбината к хранению ОГФУ утвержден в концепцией, которую утверждал Минатом, а в 2015 году это было переутверждено Росатом. Хранение на открытых бетонных площадках в толстостенных емкостях - общемировая практика, не только мы ее используем.

- Почему «хвосты» привозят именно в Россию?

- Сегодня Россия обладает одной из самых передовых технологий обогащения урана. Это подтверждается тем, что у нас на сегодняшний день очень много заказов. Повторюсь, что наш комбинат 80% своей продукции отравляет западным заказчикам. Поэтому ядерное сырье, которое к нам привозят, помогает выполнять, в том числе, и зарубежные заказы. С точки зрения наших затрат и себестоимости продукции, на сегодня нам это выгодно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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