2019-12-10T16:36:21+03:00
Общество

Из Германии отправили новую партию «урановых хвостов» для Урала

Поезд уже в пути
Лев ИСТОМИН
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"Урановые хвосты" размещают в Новоуральске под открытым небом"Урановые хвосты" размещают в Новоуральске под открытым небомФото: Алексей БУЛАТОВ
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Из немецкого города Гронау в сторону России 10 декабря выехал поезд с очередной партией обедненного урана, которую везут в город Новоуральск Свердловской области. Об этом сообщили экологи из Greenpeace.

Сначала груз объемом 12 тысяч тонн доставят в Нидерланды по железной дороге, потом через море в Санкт-Петербург.

Груз герметичен Фото: Алексей БУЛАТОВ

Груз герметиченФото: Алексей БУЛАТОВ

В корпорации Росатом не считают «урановые хвосты» опасными отходами. Их завозят в Россию для дальнейшего обогащения и экспорта. Для поставки «хвостов» Росатом заключил контракт с фирмой Urenco.

Первая партия ядерных отходов, объемом в 600 тонн, прибыла на Урал в начале декабря 2019 года.

Предприятие в Новоуральске - мировой лидер по переработке урана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Предприятие в Новоуральске - мировой лидер по переработке уранаФото: Алексей БУЛАТОВ

Уральский электрохимический комбинат остается мировым лидером по производственным мощностям обогащения урана.

Экологи недовольны работой предприятия Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экологи недовольны работой предприятияФото: Алексей БУЛАТОВ

- В наших технологических корпусах сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, разрешаемых в России, - рассказывают на предприятии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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