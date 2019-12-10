Из Германии отправили новую партию «урановых хвостов» для Урала
Из немецкого города Гронау в сторону России 10 декабря выехал поезд с очередной партией обедненного урана, которую везут в город Новоуральск Свердловской области. Об этом сообщили экологи из Greenpeace.
Сначала груз объемом 12 тысяч тонн доставят в Нидерланды по железной дороге, потом через море в Санкт-Петербург.
Груз герметиченФото: Алексей БУЛАТОВ
В корпорации Росатом не считают «урановые хвосты» опасными отходами. Их завозят в Россию для дальнейшего обогащения и экспорта. Для поставки «хвостов» Росатом заключил контракт с фирмой Urenco.
Первая партия ядерных отходов, объемом в 600 тонн, прибыла на Урал в начале декабря 2019 года.
Предприятие в Новоуральске - мировой лидер по переработке уранаФото: Алексей БУЛАТОВ
Уральский электрохимический комбинат остается мировым лидером по производственным мощностям обогащения урана.
Экологи недовольны работой предприятияФото: Алексей БУЛАТОВ
- В наших технологических корпусах сосредоточено 48% российских и 20% мировых промышленных мощностей по разделению изотопов урана, что позволяет обеспечивать исполнение более 80% экспортных заказов по обогащению урана, разрешаемых в России, - рассказывают на предприятии.
ИСТОЧНИК KP.RU