Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 1 октября 2020 года

на врачам по-прежнему лежит большая ответсвтенность Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждены 157 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заболевших COVID-19 среди жителей Екатеринбурга: +87 человек.

Также новые случаи коронавируса зафиксированы в Кушве, Ревде, Среднеуральске, Нижней Салде, Нижнем Тагиле, Качканаре, Ивделе, Сухом Логу и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших на сегодняшний день на Среднем Урале составляет 29 311 человек, из которых 21 878 человек полностью вылечились от COVID-19. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписан 81 человек.

На данный момент состояние 95 госпитализированных пациентов остается тяжелым, 89 человек размещены в палатах интенсивной терапии, 43 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки официально подтверждены четыре новых случая смерти от коронавируса. Общее число летальных исходов от COVID-19 на Среднем Урале составляет 605 человек.

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