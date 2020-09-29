Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 сентября 2020 года

В ТЦ и заведениях общепита соблюдают меры предосторожности Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 143 новых случаев заболевания коронавирусом. Лидером по числу заражений традиционно стал Екатеринбург: +87 случаев.

Остальные случаи подтверждены у жителей Нижнего Тагила, Верхотурья, Серова, Ивделя, Кировграда, Невьянска, Полевского, Каменска-Уральского, Красноуфимска и других населенных пунктах Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 29 сентября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 69 человек. Всего с начала пандемии коронавирус победили 21 725 жителей Среднего Урала.

На данный момент 105 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 92 из них размещены в палатах реанимации, 49 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрированы пять новых случаев COVID-19. Общее число жертв пандемии составляет 597 человек.

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