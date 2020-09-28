Прокуратура раскрыла подробности гибели 3-летней девочки на Урале

В 20:30 полицейские нашли девочку без признаков жизни. Фото: "ЛизаАлерт"

Прокуратура Каменского района Свердловской области начала проверку в связи со смертью трехлетней Александры Дюндиной. Тело девочки нашли вечером 27 сентября в реке Камышенка – ребенок утонул.

Версия силовиков полностью совпадает с мнением очевидцев, все указывает на то, что трагедия стала результатом халатности родителей. Семья считается благополучной, в начале 2020 года у пары родился второй ребенок.

Семья Дюндиных. Фото: СОЦСЕТИ

- Мать девочки отпустила ее гулять во двор дома в село Покровское Каменского района, где находился ее супруг, который в это время отлучился в магазин. При этом дом находится неподалеку от реки Камышенка, - отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура даст оценку работе органов и учреждений системы профилактики. По ее результатам будут приняты меры реагирования.

Свою проверку также начали и следователи СКР. Там также решают, привлекать ли к ответственности родителей девочки.

КОММЕНТАРИЙ ГУ МВД ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Валерий ГОРЕЛЫХ, пресс-секретарь главка:

- Тревожное сообщение о ЧП в селе Покровском поступило в дежурную часть полиции в 18:35 от отца девочки, работающего в одной из местных больниц. На место происшествия незамедлительно были направлены полицейский кинолог со служебной немецкой овчаркой Кирой, следственно-оперативная группа территориального ОВД под руководством начальника каменской полиции Александра Кивелева.

Поисковые мероприятия с участием наших коллег из регионального ГУ МЧС, хотя и были организованы оперативно, не закончились благополучно, к большому сожалению. В 20:15 тело девочки было обнаружено в реке Камышенке неподалеку от дома на улице Заречной. Отдельно полицейские нашли и синие туфельки девочки. При осмотре тела ребенка криминальных следов насилия оперуполномоченные не обнаружили. Тело направили на судмедэкспертизу.

К большому сожалению, приходится констатировать, что на территории Среднего Урала произошла очередная нелепая трагедия, связанная с гибелью ребенка. Этот случай - лишнее подтверждение тому, что малышей без присмотра оставлять недопустимо.