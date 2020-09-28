Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 28 сентября 2020 года

На Урале вновь приступают к дезинфекции общественных пространств и транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтверждено 146 новых случаев заболевания COVID-19. Лидером по числу заражений традиционно оказался Екатеринбург: +81 новый случай.

Также статистика пополнилась пациентами с коронавирусом из Ревды, Режа, Сухого Лога, Качканара, Нижнего Тагила, Карпинска, Верхней Салды и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале на 28 сентября Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших коронавирусом граждан на Среднем Урале с начала пандемии составляет 28 862 человека, из которых 21 656 - полностью победили COVID-19. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 70 человек.

На данный момент 119 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, из них 109 человек размещены в палатах реанимации, 50 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Вторые сутки подряд в Свердловской области не регистрируют новые случаи смерти от коронавируса.

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