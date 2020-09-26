При этом на Средний Урал уже завезли первую партию вакцины от COVID-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошлые сутки в Свердловской области выявили 139 новых случаев коронавируса. Таким образом, число зарегистрированных случаев выросло до 28 575. Об этом сообщает свердловский оперштаб.

Напомним, что накануне от коронавируса скончался бывший главврач больницы № 20 Борис Золоторев.

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