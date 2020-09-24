Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 24 сентября 2020 года

Часть горожан продолжают носить маски. И правильно делают Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки официально подтвержден 131 новый случай заболевания коронавирусом. В лидерах по-прежнему уральская столица: +54 случая.

Остальные случаи зафиксированы в Первоуральске, Ревде, Ирбите, Каменске-Уральском, Нижнем Тагиле, Красноуральске и других населенных пунктах Свердловской области.

Общее число зараженных COVID-19 с начала пандемии в Свердловской области составляет 28 299. Из них 21 390 - полностью справились с инфекцией. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 66 человек.

105 госпитализированных с коронавирусом пациентов находятся в тяжелом состоянии, 98 из них – в палатах реанимации, 52 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки подтверждены 7 новых смертельных случаев от коронавируса. Общее число жертв пандемии на сегодняшний день составляет 587 человек.

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