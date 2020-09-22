«Готовилась целый год»: двенадцатилетняя школьница из Екатеринбурга покорила Эльбрус и побила рекорд России

Фото: предоставлено Еленой Черных

В Екатеринбурге двенадцатилетняя школьница установила рекорд России после того, как покорила Эльбрус. Каролина Черных забралась на самую высокую точку Европы и России и стала самой молодой девочкой, которая это сделала. Достижение юной спортсменки уже официально зарегистрировали в реестре национальных рекордов.

Мечта покорить Эльбрус у Каролины появилась год назад. Тогда на день рождения родители подарили ей прыжок с парашютом. После полета школьницу признали самой молодой девочкой, которая решилась на такой экстремальный поступок. Юная екатеринбурженка решила на этом не останавливаться и поставила цель – забраться на гору высотой 5642 метра. Ставить рекорд помогал ее папа Юрий, который тоже поднимался вместе с ней.

- Они там провели десять дней, а само восхождение было поэтапное. Для таких подъемов нужна акклиматизация, чтобы организм привыкал к высоте. Сначала они поднялись на высоту в две тысячи, затем на три и так до конца. По правилам, восхождение на Эльбрус начинается ночью, а спуститься необходимо до двух часов дня. Все потому что с середины дня опускается туман, - рассказывает Елена Черных, мама рекордсменки.

Фото: предоставлено Еленой Черных

По словам Елены Черных, Каролина готовилась целый год. Прежде всего тренировала ноги. Вместе с папой школьница бегала в лесу и не большим горам. Затем преодолевала подъемы на беговой дорожке. Тренировала выносливость. И вот все получилось.

- Было трудно, но она справилась, - заключила мама Каролины.

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