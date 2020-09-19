«Залезай и помогай!»: на Урале супруги спасли из котлована маленькую напуганную косулю

Неизвестно, сколько бы еще косуля просидела в котловане, если бы не проходившие мимо супруги. Фото: скриншот с видео

Сегодня днем, 19 сентября, буквально в 300-х метрах от трассы Екатеринбург – Тюмень, в районе заброшенных садов в глубокий котлован провалилась косуля. Животное так испугалось, что, в тщетных попытках выбраться наружу, начало истошно кричать. К счастью, мимо проходила супружеская пара, которая и услыхала мольбы о помощи.

Недолго думая, они решили вытащить косулю.

- Давай, залезай и помогай! – говорит на видео, опубликованное в сообществе «Екатеринбург – Серов Online», женщина своему супругу.

- Она меня ущипнет!

- Ничего не ущипнет, она маленькая совсем! Ставь пакеты, она ничего тебе не сделает! Сползай вниз, только сам потом не застрянь там!

Между тем напуганная косуля продолжает метаться по бетонным стенкам котлована. Из-за копыт она никак не может даже забраться на них.

- Ты ее вытолкнешь, она от тебя не будет убегать, - продолжает говорить на видео женщина. – Возьми ее за передние лапы, только так, чтобы она ноги себе не сломала!

Еще несколько минут мужчине в котловане потребовалось, чтобы утихомирить животное. В итоге, когда косуля чуть-чуть отдышалась, ее удалось подтолкнуть к краю котлована и вытянуть за ухо на землю. После счастливого спасения малышка убежала в лес.

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