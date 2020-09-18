Китайские ученые рассказали об эффективности уральского препарата против коронавируса

Уральский препарат начали разрабатывать около 30 лет назад. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минувшей весной в Китай с Урала было отправлено 90 килограммов препарата «Триазавирин», выпускаемого на новоуральском заводе Медсинтез. Он был создан учеными из Екатеринбурга, как потенциальное лекарство от гриппа. А когда в Поднебесной началась эпидемия коронавируса, уральские разработчики предложили испробовать «Триазавирин» в борьбе с нею.

Сегодня представители завода «Медсинтез» и разработчики «Триазавирина» из Уральского федерального университета рассказали о том, как прошли китайские исследования.

- Клинические исследования «Триазавирина» в Китае в провинции Хэйлунцзян, проведенные Харбинским медицинским университетом, показали высокую эффективность препарата в отношении новой коронавирусной инфекции, - рассказал Александр Петров, председатель совета директоров ООО «Завод Медсинтез». - Полученный результат являлся основанием для включения препарата в китайское руководство по лечению новой коронавирусной инфекции под редакцией академика Ян Баофена.

По данным уральских ученых, в Китае в исследованиях препарата приняли участие 245 пациентов с коронавирусом. Причем некоторые из пациентов получали не «Триазавирин», а «пустышку», чтобы узнать, действительно ли уральский препарат помогает в борьбе с COVID-19.

- Эффект безусловно позитивный. По итогам исследования в Китае отмечается, что сокращается время лечения с 11-12 до 7 дней, - говорит Валерий Чарушин, директор Института органического синтеза имени И.Я. Постовского УрО РАН. - То есть на пять дней сокращается время выздоровления больных, которые используют этот препарат.

Также разработчики препарата отметили, что в середине августа похожие исследования будут проведены в Южной Африке. В них примут участие 380 пациентов с COVID-19.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уральское лекарство от Эболы в 93-м году едва не выбросили в «корзину»

Потенциальный убийца Эболы упакован в красно-желтые капсулы. Десять штук в одном блистере. Два блистера – на курс. В аптеках найти пока невозможно. Называется Триазавирин. Его стали разрабатывать больше 30 лет назад, как лекарство против гриппа, а получили едва ли не универсальное противовирусное средство, которое вскоре, быть может, спасет Африку от эпидемии. Чтобы выяснить, каких усилий стоило создать такую панацею, мы встретились с одним из ее создателей Олегом Чупахиным. (Подробнее)