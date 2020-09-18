«Судно вышло из Амстердама»: в Новоуральск везут новую партию урановых «хвостов» из Германии

Емкости с гексофторидом урана хранятся под открытым небом Фото: Алексей БУЛАТОВ

В закрытый город Новоуральск, расположенный в 70 километрах от Екатеринбурга, везут новую партию урановых «хвостов». Об этом рассказали в Greenpeace Russia.

- В среду, 16 сентября, судно «Михаил Дудин» с очередным грузом урановых «хвостов» вышло из Амстердама, чтобы доставить их в Усть-Лугу (Ленинградская область), откуда их отправят поездом в Новоуральск, - уточнили в Greenpeace.

«Хвостами» называют гексофторид урана, который также называют обедненным ураном. Это побочный продукт, который получается в результате обогащения природного урана.

Контракт о ввозе урановых «хвостов» был подписан между «Росатомом» и немецким концерном Urenco. Об этом стало известно из немецкой прессы. В «Росатоме» существование контракта подтвердили, но раскрывать данные о количестве груза и финансовой составляющей не стали. По данным Greenpeace Russia всего в Новоуральск должны ввести 12 тысяч тонн урановых «хвостов».

Мнения о том, является ли гексофторид урана отходом, либо из него, при обработке, можно извлекать сырье – разнятся. Представители «Росатома» настаивают на первом, но ряд экспертов уверяют в обратном.

До этого мы разбирались в этой теме и разговаривали с активистами из Новоуральска, которые выходили в пикеты против ввоза «хвостов».

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